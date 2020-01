Pacientes de corazón denuncian que la unidad de rehabilitación no funciona

Pacientes con problemas de corazón denuncian que la unidad de rehabilitación cardiológica no funciona a pleno rendimiento. Critican que, debido a la falta de personal y a que gran parte de la maquinaria que tiene está estropeada, no se puede atender a todos los enfermos derivados a este servicio. «Fuimos los pioneros en Extremadura en abrir esta unidad y se la están cargando», advierte el presidente de la Asociación de Pacientes Cardíacos de Extremadura (Apacarex), Francisco Rodríguez.

Dice que al principio contaba con un cardiólogo, un rehabilitador, un fisioterapeuta, una psicóloga y una enfermera pero, a día de hoy, solo queda el rehabilitador, que puede atender la unidad dos veces por semana, por lo que la lista de espera es cada vez más grande. Y ha conllevado, además, que el servicio solo se pueda prestar a los pacientes de bajo riesgo, el resto (nació para todo tipo de enfermos) no tiene acceso a ella. «Lo que han hecho es invertir en la unidad de rehabilitación de Badajoz y abandonar esta, pero no pueden pretender que nos traslademos allí cuando aquí tenemos una que fue la primera», insiste. Ya se han reunido en varias ocasiones con la consejería de Sanidad pero no aportan soluciones.

EN EL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA / Se trata de una sala ubicada en el hospital San Pedro de Alcántara equipada con una bicicleta estática y cintas de correr, a la que las personas que han sufrido un infarto o con problemas respiratorios acuden para adquirir una educación en hábitos deportivos saludables para prevenir este tipo de enfermedades. «Ir a esta unidad después de sufrir un infarto a mí me dio la vida. Me ayudó mucho física y psicológicamente», afirma Francisco Rodríguez, que creó el colectivo después del ataque al corazón que sufrió, cuando tenía 50 años.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, aseguró ayer que la unidad no se va a cerrar, sino que el objetivo es mejorar la atención redefiniendo los protocolos y mejorando el equipamiento. «Lo que se pretende hacer es cerrar bien los protocolos con los cardiólogos, con los rehabilitadores, con los fisioterapeutas y con todos los profesionales que participan en la citada unidad, organizar bien los flujos de pacientes y permitir que la atención sea una atención de calidad», afirmó.