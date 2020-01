El pacto PSOE-Podemos parte el ayuntamiento en dos bloques

El pacto entre PSOE y Podemos que marca líneas de actuación política para la legislatura divide la corporación local en dos bloques. En uno están los firmantes y en el otro los grupos municipales del PP y Cs y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, integrantes del partido provincial Cáceres Viva. Son doce concejales en cada lado. El tercer edil no adscrito, Teófilo Amores, rompe el empate. Fue el único de los concejales de la oposición que no cuestionó ayer el acuerdo. Estos posicionamientos se repetirán en el pleno de la corporación cuando en unas semanas se aborde la aprobación de los presupuestos de 2020. Serán trece votos a favor, de PSOE, Unidas Podemos y Amores, y doce en contra, de PP, Cs, Alcántara y Díaz.

El portavoz del PP, Rafael Mateos, su homóloga en Ciudadanos, Raquel Preciados, y Alcántara coincidieron ayer al criticar que este pacto se sustenta en un incremento de la presión fiscal para aumentar los ingresos municipales con el fin de financiar las medidas que incluye.

Mateos llegó a cuantificar en una repercusión «de entre 50 y 60 euros por recibo» si finalmente se va a una subida del IBI para obtener una recaudación por este impuesto similar a la del año 2016, antes de las dos bajadas del tipo impositivo del tributo aprobadas en 2017 y 2018. Salaya aseguró el pasado miércoles que este punto del acuerdo «no tiene como consecuencia inmediata una subida del IBI, sino una revisión de los tributos municipales», aunque no entró a detallar en qué consistiría la misma.

El portavoz del PP expresó su sorpresa y tiró de ironía para argumentar que el pacto nace con pies de barro porque para su desarrollo se propone la creación de comisiones de estudio y seguimiento cuando el gobierno «no convoca las comisiones informativas» ya creadas para dictaminar los asuntos que van al pleno. «A quién pretenden engañar con tanta venta de humo», se preguntó Mateos, que aseguró que al gobierno local «le come el día a día de la gestión» como para ser capaz de asumir otros compromisos. A Mateos le respondió el portavoz del PSOE, Andrés Licerán, al pedirle que deje de utilizar «su tono de plató de televisión» en sus críticas al gobierno.

EMPLEO / La falta de medidas concretas en el acuerdo para el fomento del empleo en el sector privado también fue cuestionada ayer tanto por Mateos como por Alcántara. «Se echa de menos la capacidad de atraer inversiones privadas (...) no se habla nada en relación a la retención del talento o sobre cómo dinamizar comercialmente la ciudad», aseguró Alcántara, mientras que para Mateos el documento se olvida de dar apoyo «al comercio, a las pymes y a los emprendedores». Lo que se recoge en el pacto es que se impulsarán los trabajos iniciados en la pasada legislatura para «la consecución de un pacto local por el empleo con los agentes sociales que dinamice la economía y que atraiga inversiones a la ciudad».

La propuesta recogida en el pacto de que se estudie que revierta al ayuntamiento la gestión de servicios públicos de los contratos de concesión que finalicen fue cuestionada tanto por Alcántara como por Preciados. El posicionamiento de Cs es justamente el contrario, «que se externalice la gestión de los servicios», apuntó Preciados, mientras que Alcántara calificó de «amenaza la remunicipalización», que «lo único que hará es engrosar más la administración pública, ya muy dimensionada en la ciudad».

Preciados citó otro de los compromisos del acuerdo, cuando recordó que el planteamiento de su grupo de que se modifique el plan general municipal de urbanismo para quitar la prohibición de actividades extractivas en Valdeflores choca contra la medida del pacto de no facilitar la mina de litio en Valdeflores.

Lo que hace el acuerdo que compromete al gobierno socialista y al grupo municipal de Unidas Podemos es ir definiendo dos bloques en la corporación local sin mayoría absoluta. El cumplimiento de compromisos con Podemos es para el PSOE incompatible con obtener el apoyo no solo del PP, que siempre se opondrá en su papel de principal grupo de la oposición, sino de Cs y de los concejales de Cáceres Viva, motivo por el que el voto de Amores es cada vez más fundamental.