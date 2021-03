El Paideuterion presenta su nuevo colegio a los barrios cercanos

Hace un mes que el ayuntamiento paralizó el proceso de licitación para ceder una parcela en Nuevo Cáceres para la construcción de un colegio concertado, en la que está interesado el Paideuterion. Fueron los centros concertados María Auxiliadora y Giner de los Ríos los que presentaron un recurso de reposición al pliego de condiciones porque no contempla la posibilidad de ejecutar el proyecto presentado por ambas cooperativas: la puesta en marcha de un centro docente que se oriente a la enseñanza secundaria postobligatoria, en las modalidades de Bachillerato presencial y de formación profesional dual. El pliego solo considera la posibilidad de dedicar esa parcela a la construcción de un colegio que imparta desde Infantil hasta Bachillerato.

La junta directiva del Paideuterion mantuvo ayer una reunión con el ayuntamiento para conocer el estado en el que se encuentra este proceso, que no ha avanzado, tal y como confirmaron fuentes municipales a este diario. Es decir, de momento el consistorio no ha resuelto dichas alegaciones. Cabe recordar que tiene dos opciones: rechazar el recurso y reanudar el proceso con los criterios actuales o suspender el concurso y realizar otro en el que se incluya el proyecto presentado por los otros dos concertados. Estos (María Auxiliadora y Giner de los Ríos) ya anunciaron que de no prosperar su recurso llevarían la adjudicación a los tribunales.

Mientras todo esto se resuelve el Paideiuterion ha dado también sus pasos. Se ha puesto en contacto con los barrios cercanos al lugar donde tiene pensado trasladar el nuevo colegio, a una parcela que se ubica entre la avenida Pierre de Coubertain y las calles La Habana y Cueva de la Becerra, para presentarles el proyecto. Estaba previsto que hoy se lo mostraran a Casa Plata (que apoya su construcción), en una reunión a la que también iban a asistir Cocemfe y Aspainca, dos colectivos que atienden a personas con discapacidad ubicados en la zona. El acto se ha aplazado por recomendación del propio consistorio, a la espera de que se reanude el proceso.

Dificultades

Pese a las dificultades encontradas, el Paideuterion sigue adelante en su interés por trasladarse. Se ha encontrado con el rechazo de la mayor parte de la comunidad educativa y de todos los colegios de la zona de influencia a la que pretende cambiarse, porque consideran que no hay demanda suficiente como para otro centro más. Tampoco comparte el traslado la barriada de Nuevo Cáceres.

Fue en 2017 cuando la cooperativa tomó la decisión de trasladarse a «una zona de crecimiento de la ciudad» y «que nos permitiera comodidad en los accesos para el alumnado y sus familias», tal y como aseguran en sus redes sociales. Ahora se encuentran con un problema añadido: la entrada en vigor de la Ley Celáa, que en teoría prohíbe la cesión de suelo público para construir centros privados. Pero ellos no creen que en este caso se vaya a burlar la ley: «la posible cesión de suelo público no es tal, ya que se trata de una concesión demanial. Eso quiere decir que el suelo seguirá siendo del ayuntamiento y se concede mediante un canon anual», aclara la cooperativa.