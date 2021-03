La pandemia rompe la tendencia al alza de la delincuencia en Cáceres

La pandemia ha provocado una caída histórica de las infracciones penales en muchos puntos del país. El total nacional ha descendido un 9%, pasando de 529.066 delitos en 2019, a 481.872 en 2020. La capital cacereña ha seguido la misma tendencia, bajando de 2.844 a 2.355 durante el último año, en total un 17,2%. También el balance de la provincia cacereña arroja un decremento del 7% (de 8.629 a 9.017). Estos datos rompen la vía ascendente que habían tomado las infracciones en la provincia durante las anualidades de 2018 (8.404) y 2019 (8.629), tras ocho años de descensos. En la capital cacereña también se corta la trayectoria al alza de la delincuencia desde 2018.

Y es que los meses de confinamiento paralizaron toda la actividad, incluida la de los delincuentes. El posterior toque de queda también se lo ha puesto un poco más complicado. Sin comercios ni bares, en definitiva, sin aglomeraciones y con las calles vacías, los amantes de lo ajeno lo han tenido más difícil para cometer robos y hurtos. Los datos de la capital cacereña lo ponen de manifiesto, según revela el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Los delitos graves y menos graves por lesiones y riñas tumultuarias han descendido nada menos que un 63%, desde los 30 registrados en 2019 a los 11 contabilizados en 2020. Los hurtos han experimentado otra disminución importante, con un 45% menos (en 2019 hubo 678, y en 2020 fueron 373). La tercera caída ha tenido lugar en el tráfico de drogas, con un 39% menos.

Otra bajada realmente significativa se ha dado en el robo con fuerza en domicilios, con un descenso del 31% (en 2020 hubo 40 frente a los 58 de 2019). Evidentemente, con las familias pasando la mayor parte del tiempo en casa resulta más difícil asaltar los hogares. Se han reducido incluso los robos con fuerza en el interior de los inmuebles, no solo en las viviendas, hasta un 20%. En general, los robos con violencia e intimidación cometidos en la capital cacereña han marcado un decremento del 8%, ya que el año pasado solo se produjeron 23.

Sin embargo, la ciudad ha experimentado un considerable repunte en la sustracción de vehículos, que ha alcanzado el 90% (si en 2019 se robaron 10, en 2020 fueron 19), muy posiblemente al amparo de la soledad de las calles.

Contra la libertad sexual

También han aumentado un 6% los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que escalan de 16 a 17. Es cierto que en 2020 no se ha producido ninguna agresión con penetración, pero en general no cesan los ataques sexuales, que muchas veces suelen cometerse de forma oculta, de modo que no se han visto frenados por el confinamiento ni por el toque de queda.

Sumando todas las infracciones penales, los delincuentes han tenido tiempo, pese a la pandemia, de cometer una media de 6 infracciones al día en la capital cacereña y 22 en la provincia. Concretamente, la provincia ha tenido un menor descenso de la delincuencia que la capital, posiblemente porque la inactividad de la pandemia ha afectado más a los grandes núcleos y menos a las poblaciones rurales.

Un análisis pormenorizado de la suma de los 223 municipios de Cáceres revela una reducción en la mayoría de las tipologías penales. Bajaron sobre todo los hurtos, de 1.755 hasta 1.154 (-34%). También los robos con violencia e intimidación, de 68 hasta 56 (-18%). Asimismo, descendieron ligeramente las agresiones sexuales con penetración en el total de la provincia, pasando de los 5 casos de 2019 a los 4 de 2020. En general, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se redujeron un 9%.

Las denuncias de distinta gravedad por lesiones y riñas tumultuarias cayeron de 102 a 86 (-15%). Otra reducción significativa se produjo en el tráfico de drogas, ya que se dejaron de cometer casi 1 de cada diez infracciones, bajando de 105 a 96.

Al igual que la capital cacereña, las sustracciones de vehículos en la provincia se dispararon un 47%, ayudadas por el estacionamiento prolongado de los vehículos. En total se robaron 44 coches en 2020. Sin embargo, los robos con fuerza en el interior de los inmuebles, al contrario de la capital, sí subieron en la provincia un 1,5 %, sobre todo los cometidos con fuerza en los domicilios, que repuntaron un 9,2% hasta alcanzar los 238.

Los delitos más graves también aumentaron. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados llegaron a los 5 en 2020, frente a los 3 de 2019. Los asesinatos en grado de tentativa subieron de 1 a 2.

En general, los datos revelan que el primer semestre de 2020 experimentó un mayor estancamiento de la delincuencia que el segundo. De enero a junio de 2020, la capital cacereña vivió una brusca reducción del 24 % de las infracciones penales, y la provincia un 13 %.