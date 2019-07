«Para cualquier proyecto en el hospital hay que cambiar el uso de la parcela»

Una cara femenina vuelve a estar al frente de la diputación provincial. Su partido, el PSOE, ha vuelto a apostar por Rosario Cordero (Cáceres, 1966) después de que haya sumado dos diputados más, reforzando así la mayoría absoluta. Una mujer de partido, al que pertenece desde hace más de tres décadas, y alcaldesa de una villa de poco más de 300 habitantes desde 2003, cuando solo 14 mujeres estaban en primera línea de la política en la región. Tiene clara su apuesta por la igualdad en la institución, en la que dará prioridad al despoblamiento y a ofrecer una solución al problema de la depuración de aguas en la provincia. En Cáceres capital, deberá tomar una decisión sobre el uso del hospital Nuestra Señora de la Montaña, que cerrará en septiembre. Quiere que todo quede decidido en estos cuatro años.

-¿Repite con la misma responsabilidad?

-Aunque continúe como presidenta para mí ha sido más difícil hacer el equipo en esta ocasión que en la anterior legislatura, porque sientes mucha más responsabilidad porque ya llevas cuatro años y quieres no equivocarte. Ciertos cambios que he hecho en alguna de las áreas es porque los creo necesarios para funcionar mejor.

-De los 15 diputados, 10 son caras nuevas, ¿a qué se debe esta renovación?

-En la anterior legislatura nos quedamos solo dos, Alfonso Beltrán y yo. Es verdad que era un grupo que venía de la oposición y se trató de renovar todo. Esta vez nos hemos mantenido cinco, pero diputados y diputadas pueden ser todos los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de la provincia. Son muchas las personas que quieren también pasar por la experiencia de la diputación. También los partidos judiciales hacen sus propuestas y esto es lo que han querido los territorios.

-El PP dice que ese cambio refleja que en la pasada legislatura las cosas no se hicieron bien…

-Nada más incierto. Creo que donde se debe reflejar perfectamente si se han hecho bien las cosas es en lo que dice la ciudadanía y la ciudadanía ha dado dos diputados más al Partido Socialista y dos diputados menos al Partido Popular. Ahí es donde está claro que se han hecho bien las cosas.

<b>-Siete de sus diputados son mujeres. Apuesta de nuevo por un equipo femenino...</b>

-Siempre digo que, al ser una su presidenta, está claro el apoyo que hace el PSOE por la igualdad. Es real, es efectiva y es necesaria. Afortunadamente en los últimos años hay más alcaldesas, más mujeres con responsabilidades políticas, y eso tiene que llegar también a la diputación.

-En la oposición solo cuentan con una cara femenina…

-No entiendo que el grupo popular en la anterior legislatura no tuviera ninguna mujer y en esta tenga una. Hay también concejalas y alcaldesas del PP y creo que ellos también tendrían que tener ese reflejo de la sociedad y de la mujer.

-¿Qué dejó por hacer que quiere retomar en estos cuatro años?

-Creo que en la anterior legislatura se pusieron muchas bases encima de la mesa, como puede ser la lucha por el reto demográfico. Esto es algo en lo que esta diputación siempre ha trabajado, porque si se piensa en dar infraestructuras a los municipios, en dar servicios, en llevar cultura,... se está luchando contra el despoblamiento. Lo que se ha hecho ahora es crear programas que nunca se habían creado. Ahora el esfuerzo lo vamos a centrar también en el tema medioambiental, para dar una solución al ciclo del agua y a la depuración de las aguas residuales. También vamos a reforzar el servicio de asesoramiento a los municipios.

-El despoblamiento vuelve a ser uno de los ejes centrales de su legislatura. ¿Qué es lo que hace falta en los municipios para que los jóvenes se queden?

-En distintas administraciones llevamos muchos años haciendo estudios que después se quedan en una estantería. Lo que hay que hacer es llevar a cabo políticas que combatan esta situación. En Extremadura no se ha cerrado ningún pueblo pero es verdad que los datos hay que pararlos, porque podemos llegar a la situación de otras regiones españolas en las que, por no tomar decisiones antes, ahora están en una situación difícil. Me atrevo a decir que en los municipios hay infraestructuras de calidad y servicios, aunque faltarán cosas; pero lo que se necesita es empleo. Tenemos recursos suficientes para crear herramientas que generen empleo, mediante la agricultura, la ganadería, el turismo, la gastronomía,... A todo eso tenemos que agarrarnos ahora para poder aprovecharlos. También hay una necesidad de vivienda para la gente joven.

<b>-Uno de los temas de mayor actualidad es el hospital Nuestra Señora de la Montaña. Son varias las propuestas que se han recibido en cuanto a su futuro, ¿por cuál se decanta?

</b>-Constituimos una comisión donde están los tres grupos políticos de la diputación y el ayuntamiento. Se encargó un estudio arquitectónico de cómo se encuentra el edificio. Han venido muchas propuestas (culturales, de residencias de mayores, de hoteles,...) y se recibirán muchas más. Una vez que nos entreguen las llaves tendremos que ver cuál será su utilidad con la idea de que la decisión esté tomada en esta legislatura. En este momento no me decanto por ninguna, aunque creo que es un lugar ubicado en un sitio privilegiado y debe tener un uso para dar vida a la ciudad.

<b>-¿Se conoce algo del estudio?

</b>-Se cerrará en octubre o noviembre, pero aún no hay conclusiones.

<b>-¿Será necesario cambiar el uso dotacional para ejecutar cualquiera de estos proyectos?</b>

-Tiene un uso sanitario y social. Si se utilizara para otra cosa habría que modificarlo.

<b>-La inversión que necesitaría el edificio es muy grande. ¿Diputación podría asumirlo?</b>

-Hay que verlo. Una residencia de ancianos sería dinero de las administraciones. Hay que tener muy claro que hay que dar vida a esta ciudad con este edificio.

<b>-El grupo municipal de Ciudadanos propuso que se llevara a cabo un referéndum para que fueran los cacereños los que decidieran, ¿se lo plantea?</b>

-No me voy a manifestar pero esto es un hospital provincial por lo que, de hacerse, habría que hacerlo en toda la provincia.

<b>-¿Cómo van las obras del Francisco de Sande? ¿Cuándo podrá estrenarse?</b>

-Se terminará a final de año. La idea es abrirlo como colegio mayor y aprovecharlo para el turismo idiomático y para intercambios de la universidad.

<b>-¿Qué nuevos proyectos quieren poner en marcha?</b>

-A partir de septiembre diseñaremos nuestra legislatura pero tenemos claros ciertos puntos. Vamos a abrir la Serrana en Piornal y el palacete de Haza de la Concepción. Nos vamos a centrar enla depuración de aguas residuales con acuerdos con la Junta de Extremadura y en los proyectos Edusi de Europa, que ya empiezan a ser una realidad en Cáceres y Plasencia. También haremos obras en la sala Malinche del complejo San Francisco y reformaremos el salón de actos del complejo Santa María de Plasencia. Además de proyectos dirigidos al despoblamiento, planes de empleo y los parques de bomberos de Jarandilla de La Vera, Trujillo y Guadalupe.

<b>-La diputación también apuesta por la discapacidad...</b>

-A través de ‘Diputación Integra’ hicimos tres convenios, en Cáceres con Síndrome de Down y Aspace y en Plasencia, con Placeat. Además se ha dado la opción a que todos los ayuntamientos de la provincia puedan contratar a personas con discapacidad. Entre 2018 y 2019 han trabajado cerca de 600 personas.