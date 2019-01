El parque empresarial de medianas superficies comerciales de Cáceres se atasca

Pero como no se va a atascar, si no se sabe ni de quién son los terrenos !! Vamos que se ponen a edificar un centro comercial y no saben ni a quien tienen que pagar por utilizar los terrenos. Quien se lo cree? Todo humo, maquetas, noticias,promesas,etc etc. La realidad una: No hay nada y de momento tampoco habrá. Solo es hablar y hablar...