«Pedimos un equilibrio entre los turistas y los residentes»

Un hotel con 72 habitaciones, restaurantes y centro de convenciones. Eso supone mucho tráfico, sumemos repartidores y personal del propio hotel. Más tráfico. ¿Por dónde entrarán esos coches? ¿Dónde van a parar para bajar y subir? ¿Dónde van a aparcar? ¿Por dónde van a salir? El proyecto presentado es muy bonito, con jardín y lámina de agua con skyline en la terraza. Pero sin aparcamiento subterráneo, parece que era muy caro. Está muy bien que vengan inversiones y que se desarrolle el turismo en Cáceres, por supuesto. Pero ¿este enorme solar público con accesos restringidos es el lugar idóneo para ese proyecto? Un barrio que pierde población y que no tiene servicios básicos necesita solares públicos para estas infraestructuras y ésta era idóneo para compartir un centro cívico, una guardería, un centro de día para mayores, zonas verdes públicas, un aparcamiento... por citar servicios que no hay en este céntrico barrio de varios miles de personas. El equilibrio es necesario para que la actividad turística no degenere y sea un sector estable. La saturación que empieza a verse en Santiago exige normas que la regulen. Bienvenido un hotel, pero en el lugar adecuado y primero saldar la deuda social que Cáceres tiene con la parte antigua.