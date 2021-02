Pepe se fue sin tener una entrada digna a su casa

El viernes 12 de Junio del 2020 la Asociacion de Vecinos Llopis Iborra - Espíritu Santo, la cual tengo el honor de presidir (aunque algunas personas no desean que sea así), tuvimos la primera visita oficial después de haber tomado posesión como gobierno en el excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres de los concejales David Holguín y José Bello. La junta directiva de nuestra asociación de vecinos decidió que lo primero que teníamos que hacer en dicha visita era volver a reclamar que se le diera un acceso digno a su domicilio a nuestro vecino Pepe Palma.

Pepe Palma era una persona en silla de ruedas, le faltaba una pierna y la otra pierna la tenía muy mal. Vivía en el bloque 7 de la calle Roche Sur Yon, en un bajo (pero con muchas escaleras en su portal). La comunidad hizo todo lo que estaba en sus manos para que su vecino pudiese entrar y salir dignamente de su domicilio. Consiguieron que se le diera acceso por el exterior del bloque y se hizo una puerta por el comedor de la vivienda. Ya se veía a Pepe un poco más mejorado con el acceso a su vivienda, pero no era suficiente; todavía existían dos bordillos que superar.

Para eso a las 12 de la mañana del día 12 de junio del 2020 Pepe estaba como un clavo a la entrada de su domicilio esperando la visita de los dos concejales ya mencionados para que vieran la dificultad que tenia para sortear esos dos bordillos cada vez que tenía que salir y entrar en su domicilio. Los dos concejales y las personas que en esos momentos estábamos allí se nos encogió el corazón al ver que Pepe se podía caer de la silla de ruedas al bajar y subir los bordillos.

Los dos concejales allí presentes se echaron las manos a la cabeza y le dijeron a Pepe que eso no podía seguir así, que se iban a rebajar los bordillos y que también se haría un paso de peatones para unir los dos acerados. Y que eso se haría mejor mañana que pasado (12 de junio del 2020). Este fue el compromiso de los dos concejales allí presentes con nuestro vecino y amigo Pepe Palma.

A los pocos días los operarios del ayuntamiento se personaron en la calle Roche Sur Yon y echaron más cemento al lado del bordillo, esto solo hizo empeorar la situación (una verdadera chusca) y que los concejales tuviesen la conciencia más tranquila.

Pues después de haber pasado 150 días de aquella visita, ayer me encontré con un familiar de Pepe Palma y me dijo que Pepe había fallecido. En esos momentos sentí una gran tristeza, indignación e impotencia de ver que el compromiso de los dos concejales con Pepe no lo haya visto Pepe realizado. Hay que ser más humano, más solidario y más humilde. David Holguín, le dices a José Bello que ya el compromiso que teníais con Pepe Palma se ha roto.

*Este artículo lo ha escrito el presidente de la Asociación de Vecinos Llopis Ivorra-Espíritu Santo, José Antonio Ayuso.