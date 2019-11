El pequeño comercio se reivindica

Los cacereños no compraños en Cáceres y el comercio empieza a resentirse. Más bien está ya muy tocado. En cambio, los comerciantes no creen que el problema sea internet, sino las dificultades que existen para abrir nuevos negocios que permitan brindar una oferta más atractiva al cliente. Esto hace que los cacereños busquen fuera lo que no tienen en su ciudad. «¿Quién quiere comprar aquí? Los turistas, cuando vienen, me preguntan que dónde están las tiendas porque no se creen que solo tengamos lo que ven. Lo que necesitamos es que no se pongan tantas trabas administrativas para abrir comercios, que haya vida», afirma Elena Macías, gerente de la Quinta Avenida, un negocio con casi dos décadas de historia. Asegura que el principal problema es que no se cuida ni se valora el comercio, por eso los cacereños acaban por marcharse a Badajoz o a Madrid.

Ella es una de las 40 comerciantes que participan en la última campaña que han puesto en marcha el ayuntamiento y la Cámara de Comercio para dar a conocer los negocios de Cáceres. El objetivo no es otro que retener el éxodo de los cacereños a otras ciudades cuando realizan las compras navideñas y reivindicar, de paso, el comercio de barrio. Para ello han realizado videos en los que aparecen 40 empresarios que muestran sus locales y los productos que venden. Se lanzaron a través de las redes sociales el 14 de noviembre y en solo una semana han superado las 13.000 visualizaciones. El éxito ha sido tal que el consistorio ya ha anunciado que habrá segunda parte para dar cabida a más comerciantes.

La campaña lleva el lema ‘#En Cáceres, todo lo que necesitas’, con el que se pretende transmitir que en la capital cacereña se puede encontrar la misma oferta que en las grandes ciudades. «La idea es poner en valor el comercio minorista de la ciudad y reivindicar que los comerciantes tienen una oferta muy interesante. Estamos convencidos de que mucha gente ha conocido a través de estos videos comercios que no sabían ni que existían», explica la concejala de Comercio, Mari Ángeles Costa.

DE TODAS LAS ZONAS / Hay de todo, desde empresarios que tienen una dilatada trayectoria hasta los más noveles. Y de todas las zonas comerciales: Gómez Becerra, San Pedro de Alcántara, Rodríguez Moñino, plaza de la Concepción, Santiago, el Mercado de Ronda del Carmen, Pintores,... Precisamente los comerciantes de esta última arteria se han quejado en varias ocasiones de que los cacereños no bajan a su calle a comprar. «Cáceres se lo está cargando el cacereño que dice que la ciudad está muerta, porque son los que no se esmeran en conocer lo que tenemos», indica Federico Crespo, de la zapatería Mamen Peña. Cree que para potenciar esta zona sería necesario organizar más actividades en la plaza Mayor. «Aquí solo baja la gente cuando está la Virgen de la Montaña y en Semana Santa», añade.

Por el momento el ayuntamiento no ha valorado lo que reportará en beneficios a los comerciantes esta campaña porque, a partir de ahora, se llevará a cabo un seguimiento de las empresas que han participado para conocer la incidencia. A esta iniciativa se une el programa de actividades que prepara el consistorio para dinamizar las zonas comerciales y potenciar las ventas en el periodo navideño.