Piden facilitar el acceso al empleo público a personas con autismo

La asociación de familias de personas con trastorno del espectro autista (Aftea) pide que se facilite el acceso al empleo público a personas con autismo en Extremadura. En una rueda de prensa que ofrecieron la presidenta de Aftea, Ana Belén Salas, y el director, José Pérez, pidieron que en las convocatorias de oposiciones solo se contempla el autismo como una discapacidad física y no intelectual, por lo que a la hora de presentarse a un convocatoria de empleo público deben hacerlo por el turno de discapacidad física.

En ese sentido, José Pérez, director de Aftea, apuntó que la mitad de personas con autismo tienen discapacidad intelectual y por tanto reivindicó que cuando el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Cadex) diagnostique a un aspirante a una plaza pública con autismo especifique si tiene o no una discapacidad intelectual para que puedan adaptarle el temario a la hora de presentarse al examen. «Creemos que es necesario diferenciar si una persona con autismo tiene o no discapacidad intelectual, que a día de hoy no ocurre, simplemente se pone TEA», ha explicado Pérez. que aseguró que esta modificación «poco costosa abriría una oportunidad». Pérez insistió en que «no se trata de una ventaja, sino de preguntar lo mismo pero de otra manera. La persona con autismo, si no se realizan estas adaptaciones, aun teniendo adquiridos los conocimientos, puede suspender».

«No es lo mismo que se examinen de 19 temas que de seis temas. Esto está creando desilusión en algunos de nuestros usuarios, puesto que llevan preparándose en academias mínimo dos años y medio y quieren examinarse como uno más», apostilló Salas.

Aftea ya hizo patente esta reclamación en la comisión de Sanidad el año pasado. En este sentido, ha solicitado que les den la oportunidad de examinarse en los próximas pruebas de marzo para subalterno del Servicio Extremeño de Salud (SES), con una treintena de plazas para personas con discapacidad intelectual, y a las que se están preparando unos ocho usuarios de la asociación.