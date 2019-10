Piden una norma local que regule los establecimientos turísticos

La Asociación de Vecinos Ciudad Monumental quiere que el Ayuntamiento de Cáceres redacte una ordenanza municipal para regular los establecimientos turísticos. Fue el eje sobre el que ayer giró la reunión que el colectivo mantuvo con el concejal del área, Jorge Villar. Los residentes solicitaron al consistorio el impulso de esta ley a través de un proceso participativo en el que se incluya a empresarios, técnicos del sector y colectivos sociales. «Hay muchas cosas en juego, no solo el turismo. Esto tiene que ver con la planificación de la capital cacereña, para que haya un equilibrio», explicó el portavoz vecinal, Manuel Santiago.

La asociación no quiere poner el foco en si existe o no masificación. Aunque las cifras hablan por sí mismas: en solo un año, desde el 1 de agosto de 2018 al 1 de agosto de 2019, la ciudad abrió 48 apartamentos turísticos más; pero ahí no queda la cosa: entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de este año se han abierto en Cáceres nueve apartamentos más, lo que eleva la cifra a 151, según estadísticas que ofrece la Junta de Extremadura.

Sin embargo, los vecinos huyen de este debate que ocupa conversaciones de barra de bar y titulares de medios de comunicación. Ellos quieren ir más allá, y por eso apelan a la regulación normativa. Llevan más de un año estudiando ordenanzas que se han aplicado en capitales como San Sebastián y Madrid. Pretenden que la de Cáceres se base en tres aspectos: la planificación, la normativa y el seguimiento.

El primer punto, el de la planificación, pasa por realizar un estudio y diagnóstico de la situación actual del sector. «El ayuntamiento dispone de un Departamento de Información Geográfica a través del que se puede analizar la evolución de los precios del alquiler y la vivienda, o detectar datos alarmantes del descenso poblacional de la parte antigua», indica Santiago.

Por eso, los vecinos entienden que la evolución de la presencia de establecimientos turísticos debe ir aparejada de la implantación de infraestructuras básicas en el barrio: servicios educativos, sanitarios, centros de día para mayores, pequeño comercio... Y que todo ello quede tipificado en una ordenanza.

CARACTERÍSTICAS / El segundo punto es la normativa. Se refiere a qué densidad de alojamientos puede haber, y que se introduzca un mapa por zonas incluso dentro del propio barrio atendiendo a su singularidad. «Es decir, no es lo mismo Santiago, que Caleros, Margallo o la plaza Mayor; cada una de estas áreas tiene sus características vecinales, habitacionales, de evacuación... Ello quiere decir que la ordenanza debe recoger cuántos apartamentos se permiten en cada zona y cómo se distribuyen en el espacio según criterios lógicos. Eso evitaría, por ejemplo, situaciones como las que se viven en la calle Laurel de Logroño, donde abundan, por ejemplo, establecimientos turísticos ya especializados en despedidas de soltero.

El tercer punto sobre el que ha de pilotar el documento normativo es el seguimiento. Consiste en facilitar las herramientas suficientes para conseguir el control efectivo de esa norma, así como mecanismos para su revisión en el futuro. «Nosotros queremos sumar, no vamos en contra del turismo. Hay vecinos que son propietarios de alojamientos y por eso hemos creado lo que denominamos ‘Grupo de Trabajo de Vecinificación’, un término que engloba todo aquello que contribuya a trabajar en pro del vecindario de la parte antigua».

Manuel Santiago recuerda que en la ciudad monumental solo se han ejecutado inversiones relacionadas con el turismo, pero no vecinales, de manera que se ha producido, en cierta forma, un abandono de todo lo demás: «No hay guarderías, ni colegios, se fue la universidad... todo ello ha provocado que en el casco antiguo aumenten de manera considerable las viviendas vacías. Desde Margallo a la plaza de toros y sus arrabales hay casas cerradas, pequeños comercios cerrados, bares cerrados...»

La consecuencia ha sido que mientras la carencia de servicios básicos ha provocado un éxodo vecinal, el oportunismo ha terminado por desembarcar. Ahora llegan inversores al casco histórico a comprar viviendas baratas para convertirlas en modernas fondas. La gente ya no vive en el barrio, pero se está llenando de turistas. La situación no parece alarmante, aunque de seguir así, ¿qué ocurrirá dentro de 10 o 15 años? Pues que la parte antigua dejará de ser una barriada para convertirse en un hotel.

Por eso, los afectados insisten en que la ordenanza regule el asentamiento de estos negocios, que no se concentren en Santiago, sino que se expandan incluso por el recinto extramuros. «Si vas a otras ciudades de España, hay muchos establecimientos de este tipo que se encuentran a 10 minutos del centro, puedes ir andando o en autobús, ¿por qué no hacer esto también en Cáceres?», se pregunta Manuel Santiago, el hombre que aboga por la racionalidad para que turistas y vecinos puedan convivir.