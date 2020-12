Piden soluciones al estado «lamentable» de Fuente Fría

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados, demandó al equipo de Gobierno que atienda las peticiones de los vecinos de Puente de San Francisco, que denuncian el estado «lamentable» de la zona de Fuente Fría y de sus pistas deportivas. «La fuente está llena de grafitis y en su entorno ha proliferado la vegetación que le da una imagen bastante degradada y no se indica en el cartel que el agua no es potable, además no existe información detallada sobre su historia ya que se trata de una fuente histórica de la ciudad», sostiene Preciados mientras reclama mayor mantenimiento para las pistas deportivas ya que, se encuentran en «un estado deplorable».

También reclaman una mayor vigilancia en el Parque del Rodeo. «Hay una de las atracciones del parque infantil que está precintada porque ha sufrido actos vandálicos en más de una ocasión», lamenta. La portavoz, junto al edil de la formación Antonio Bohigas, visitó el barrio junto a la presidenta de la asociación vecinal, Manoli Fernández.