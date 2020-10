Pintores, Moret o San Pedro tienen menos de 30 vecinos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Y nos extraña? Llevan años limitando el acceso a la zona centro. Los urbanistas siguen queriendo que nos asemejemos a las grandes urbes, y no es posible. A medida que la ciudad se expande con barrios que cuentan con todos los servicios necesarios, ¿para qué va a acudir el ciudadano al centro? A Correos y poco más, pues la mayoría de los trámites administrativos ya se realizan telemáticamente. Mientras, nos afanamos en abrir circunvalaciones, rondas y otro tipo de vías rápidas que hacen que el foráneo pase por la ciudad de raspajilón. Un buen ejemplo es Talavera de la Reina, ciudad otrora con gran actividad comercial y que se ve abocada al mismo destino que nuestra ciudad. Sí, claro que las buenas comunicaciones son beneficiosas para todos, pero ¿cuántos cacereños entran en Talavera desde que hay autovía? También se colije que un Corte Inglés no es per se suficiente para animar la actividad de una ciudad. Nos lo querían vender como la panacea y, por lo que se ve, tampoco lo es. Pues eso, difícil compaginar comunicaciones rápidas con visitantes ocasionales.