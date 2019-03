La pionera del rockabilly Kim Lenz visita Boogaloo

La pionera del rockabilly Kim Lenz visitará la capital cacereña este viernes y ofrecerá un concierto en la sala Boogaloo. La cita arrancará a las 21.30 horas. Según pone de manifiesto la organización Lenz ha compartido escenario con Wanda Jackson y Janis Martin y ha compuesto y producido «casi la totalidad de su repertorio demostrando un basto conocimiento de la música de raíces americana». «Si Elvis hubiera sido mujer, probablemente habría sonado como Kim Lenz», recoge la edición estadounidense de Rolling Stone.

Presentará los temas de su recién publicado quinto álbum Slowly Speeding que acerca al blues, country y el rockabilly y por el que The Ameripolitan Music Awards le otorgó el galardón a la mejor artista femenina del género. La organización del concierto apunta también que comenzó a componer canciones desde que debutó siendo una veinteañera con su grupo Rocket Rocket. No tardó en publicar su primer EP con la ayuda de Deke Dickerson que llamó la atención de HighTone Records y que no hizo dudar a su presidente en ficharla. Compartió sello con Dale Watson ya como Kim Lenz & The Jaguars y la banda giró por toda Europa y Estado Unidos formando parte del cartel de festivales fundamentales de la escena como el Viva Las Vegas o la Rockin Race Jamboree. Las entradas anticipadas están a la venta en Mastropiero Gastrobar y Jardín, Boogaloo Café Concierto, Rialto Nuevo y Discos Keramidas y online a través de la página web de www.wegow.com.