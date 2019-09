La plataforma del AVE atisba el sur de Cáceres

Es la conexión sur de la vía convencional con la plataforma de alta velocidad ferroviaria y está al 50% de su ejecución con una previsión de finalización en diciembre de 2019. Las obras se sacaron a licitación en mayo de 2016 y se contrataron en enero de 2017, pero un año después se modificó el proyecto y hubo que hacer nuevas expropiaciones, lo que supuso mayor retraso en su finalización. En un principio se iba a tardar doce meses, pero ya han transcurrido más de dos años y medio desde que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) formalizó el contrato con Construcciones Gévora por valor de 5,3 millones, un importe que se incrementó con el modificado en el proyecto.

Cuando terminen estas obras, la estación de Cáceres estará conectada al norte y al sur con la plataforma de alta velocidad. Esto no significa que habrá AVE, falta la electrificación de la vía, pero cuando esté finalizado este tramo de la conexión sur y lo que falta para completar la plataforma y la vía en otros tramos, mejorarán las prestaciones en el ferrocarril en las comunicaciones de Cáceres con Plasencia y Mérida.

DESDE 2013 / Estas conexiones al norte y al sur del casco urbano se plantearon en 2013, cuando Adif decidió poner en valor la plataforma de alta velocidad ya construida y su conexión con la vía convencional de la estación de Cáceres. Las obras de la conexión norte se iniciaron en febrero de 2017 y están ya ejecutada.

La sur, más importante porque mete la plataforma de alta velocidad en la ciudad, se ha ido retrasando por varias razones. Al principio por parada biológica para cumplir con la declaración de impacto ambiental y después para no afectar al puente del camino de Aldea Moret a Aldea del Cano, que está incluido en el catálogos de bienes protegidos del plan general municipal de urbanismo de Cáceres, lo que obligó a la modificación del proyecto. Este puente está protegido desde 2010, seis años antes de que se sacasen a licitación las obras.

De la nueva solución para no tocar el puente, que obliga a desviar el punto de conexión, destaca la construcción de un falso túnel para salvar la carretera de Badajoz, en el tramo que bordea los barrios de El Junquillo y el Poblado Minero (urbanización sierra de San Pedro). Los trabajos para la ejecución de este falso túnel ya se han iniciado, aunque aún no se han metido en la carretera. Es la parte más complicada de la obra. La conexión de vía y plataforma se hará pasada la carretera, ya dentro del casco urbano, aunque en el proyecto no se prevé ninguna medida para mejorar la permeabilidad entre los dos barrios, ya que los trabajos que se están ejecutando «no influyen en las condiciones de permeabilidad, por lo que no es necesaria ninguna medida adicional», según se explicó desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La prolongación de la plataforma de alta velocidad ferroviaria es una alternativa a la red convencional en esta zona y a la doble curva que hay en la misma. Son más de dos kilómetros de prolongación de la plataforma desde la conexión entre la carretera de Badajoz y la A-66 hasta El Junquillo y el Poblado Minero.

Por otra parte, Adif anunció ayer la adjudicación de la asistencia técnica y el control de las obras de remodelación de las estaciones de Plasencia y Cáceres. El objeto del contrato, según informó ayer la agencia Efe, es la prestación de los servicios de asistencia y consultoría para el apoyo técnico y económico necesario en el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras. Ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas formada por TxT Ingeniería y Groma Ingeniería por un importe de 415.857,92 euros. Los trabajos de ejecución de la reforma de los recintos ferroviarios se adjudicaron en julio a una unión temporal participada por empresas extremeñas y por un importe de 7,7 millones. El contrato es para las dos estaciones, la de Cáceres y la de Plasencia.