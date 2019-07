Una plaza de agua

La inauguración resultó accidentada pero el agua ha vuelto a la plaza Mayor. Las tres fuentes ornamentales que han sido reparadas durante meses ya funcionan. Los dos surtidores que quedaban por activar, el del Foro de los Balbos funciona desde hace semanas, tenían previsto volver a arrancar ayer a las 11.00 horas. Lo que no estaba previsto es que el surtidor del arenero iba a protagonizar la anécdota. Los surtidores se habían probado durante toda la semana y no se había producido ninguna incidencia salvo ayer, cuando estaba previsto que comenzaran a funcionar de forma definitiva después de años sin utilidad debido a las continuas averías. Según anotó el ayuntamiento, fue una pieza del mecanismo la que se vio afectada y hubo que repararla y cementar la zona. Esta cuestión retrasó el ya demorado proceso de reparación que se ha prolongado durante los últimos meses y que no ha contado con pocas trabas.

Finalmente ayer por la tarde y tras el percance de la mañana comenzaron a funcionar los surtidores y acapararon la atención de curiosos y turistas que no dudaron en fotografiar la estampa entre letras, agua y la piedra del casco antiguo. El horario de funcionamiento será de 11.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 23.00 horas. De su arreglo se han encargado el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y la Concejalía de Urbanismo y Contratación con un presupuesto de 131.000 euros. Cabe destacar que con estos fondos también se ha retirado la arena de la plaza de verano y se ha sustituido por un pavimento de color similar. Durante estos meses los operarios han trabajado para reparar las deficiencias estructurales de los tres vasos, el de la plaza Mayor junto a Bujaco se ha tenido que impermeabilizar porque sufría fugas de agua que afectaban a los monumentos cercanos, en el que está situadas en el suelo al lado del arenero se han reparado los botones de agua y se ha cambiado toda su maquinaria interna, que había resultado dañada por la arena que se desprendía de la zona y en el Foro de los Balbos se ha reparado el gran pilón y la semana pasada estrenó también una nueva iluminación ornamental.