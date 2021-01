El plazo para la finalización de la ronda este se mantiene en marzo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Se descartó el túnel por su alto coste? Por lo que veo no se tuvo en cuenta cuando se han ido haciendo los sucesivos puentes de Badajoz (como hay pocos se va construir al menos uno más). El destrozo, no solo visual, que se ha producido en la falda de la Montaña es descomunal. No solo ha modificado la "vista" sino que ha producido un cambio en la orografía del terreno enorme.