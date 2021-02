El plazo para presentar los presupuestos se agota

Dudo que haya un borrador del presupuesto», aseguró este miércoles el portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Mateos, que recordó que el gobierno local tiene cuatro días para cumplir su propio acuerdo, cuando en el pleno que la corporación local celebró en enero se aprobó con los votos de los concejales del ejecutivo local una moción en la que se acordaba que antes del 15 de febrero se iniciaría la elaboración y aprobación del presupuesto.

Lo que ha habido hasta ahora son contactos con los grupos de la oposición, de los que ya se han obtenido los apoyos necesarios para la aprobación de las cuentas, pero no se han convocado los consejos de distrito ni se ha publicado en la web del ayuntamiento el borrador de los presupuestos. El alcalde, Luis Salaya, explicó hace una semana que se retrasaba la presentación del borrador porque se trabajaba en incrementar la ayuda a autónomos y en asuntos sociales. Una semana después todavía no se ha dado el primer paso para la tramitación de las cuentas: la exposición del borrador para conformar los presupuestos participativos. El presidente de la agrupación de asociaciones de vecinos, José Alberto Iglesias, aseguró este miércoles que no saben nada de las cuentas locales para 2021.

El borrador debe contar con el informe de la secretaría general y también con el de la intervención municipal. El gobierno sí avanzó hace tres semanas la previsión de los ingresos, que es de 70,5 millones de euros, de los que 67,5 correspondían a los ingresos corrientes (la capacidad que tiene el ayuntamiento para afrontar gastos fijos). También se ha dado la cantidad de 8 millones para el importe del crédito de inversiones.