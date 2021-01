La población de Cáceres se estanca en los 96.000 habitantes

Coml va a crecer Cáceres? Es una ciudad muerta, hace tiempo que la mataron los alcaldes, los funcionarios y los caciques de turno con sus NO A TODO. No al corte ingles por los caciquillos torpes de las inmediaciones de su posible instalación, no saben que en Badajoz por ejemplo los alrededores de eci son una mina por la atraccion de publico que tiene, no a la mina, no a la marcha, no a ceder terrenos publicos para la instalacion de empresas que optaron por hacer lo mismo cerca de aqui y que dan trabajo a medio pueblo de donde se instalaron...