Podemos no ve motivos para renovar el acuerdo de legislatura con el PSOE

La portavoz de Unidas Podemos en el ayuntamiento, Consuelo López, aseguró este lunes que actualmente su grupo municipal no tiene motivos para renovar el acuerdo que hace un año firmaron con el gobierno municipal socialista, un compromiso que garantizó el respaldo de los tres ediles de Unidas Podemos al presupuesto de 2020. López hizo esta afirmación unas horas después de que su grupo difundiera una nota en la que se califica de desastrosa la gestión de la pandemia por parte del ayuntamiento y de la Junta.

No es la primera vez en el último año que se da ‘un toque’ desde Podemos al gobierno local socialista para agilizar el cumplimiento de puntos del acuerdo. Pero el tono de este lunes es más elevado que el de ocasiones anteriores. En el comunicado se reprocha al gobierno que dirige Luis Salaya que no haya aprovechado los últimos meses para «liberar espacio público en el que pueda desarrollarse la actividad comercial», una falta de medidas que incide en que «ahora se condene al cierre a nuestro muy castigado comercio local», se precisa en la nota que recoge declaraciones de López.

PSOE y Unidas Podemos (UP) firmaron el pasado 29 de enero un Acuerdo de Estabilidad por un Cáceres Progresista y Sostenible, un documento con veinticinco medidas a desarrollar durante la legislatura, aunque revisable al final de cada año. Uno de los apartados del compromiso está referido a la movilidad y al impulso de la peatonalización, cuestión que este lunes centró parte de la critica de Podemos. Este acuerdo no es de gobierno, los tres concejales de Unidas Podemos se mantienen en la oposición, pero el gobierno local sí se garantiza el respaldo de los ediles de UP, como pasó en febrero cuando apoyaron el presupuesto del gobierno para 2020.

López confirmó que en diciembre se mantuvo un encuentro entre las dos formaciones y que se está a la espera de mantener una nueva reunión, aunque ahora «no tenemos motivos para renovar» el pacto, apuntó la portavoz de Unidas Podemos. «No se está cumpliendo nada del acuerdo -de estabilidad-», indicó López, quien consideró que es «el momento de dar un tirón de oreja» al gobierno municipal y de «no ser cómplices de esa mala gestión».

Gestión de la pandemia

La crítica de ayer al gobierno se fundamentó en la gestión de la pandemia. «No vemos resolutivo al gobierno (...) se está dejando llevar por el día a día sin un plan ni a medio ni a largo plazo», consideró López este lunes. La portavoz precisó que hay puntos del acuerdo que no requieren de una partida presupuestaria y que sin embargo tampoco se han acometido.

El distanciamiento de Unidas Podemos del gobierno socialista se produce en un momento delicado, en el que se tiene que negociar la aprobación de los presupuestos de 2021. El gobierno local necesita el apoyo de al menos cuatro concejales de la oposición para sumar los trece votos que se requieren para sacar adelante las cuentas. Hace un año Salaya contó con el voto de los tres ediles de Unidas Podemos y con el del concejal no adscrito Teófilo Amores, que sumados a los nueve del PSOE permitió al gobierno municipal aprobar los presupuestos.

El portavoz del grupo municipal socialista, Andrés Licerán, confió este lunes en que se pueda renovar el acuerdo con Podemos «de cara al 2021» y que se alcance un compromiso para que en la negociación de los presupuestos el gobierno pueda volver a contar con el respaldo de UP.

Licerán consideró que el grado de cumplimiento del acuerdo que se firmó el 29 de enero con Podemos es «aceptable» teniendo en cuenta que hay apartados del mismo «que son difícil de cumplir en un solo año», además recordó que la pandemia obligó a cambiar las prioridades y que la política del ayuntamiento «ha estado dirigida principalmente a salvar la salud del ciudadano y la economía de la ciudad». Recordó que hay «muchos puntos en común» entre PSOE y UP sobre qué modelo de ciudad se quiere, por lo que confió en que se pueda renovar el pacto.

La crítica de ayer de Podemos por la gestión de la pandemia fue más rotunda con la Junta. En el comunicado la formación morada se pregunta dónde están los refuerzos sanitarios y por qué la Junta no controló la movilidad para evitar la dispersión del virus por los pueblos. «Los responsables de la Junta parecen espectadores de un cine», se asegura en el comunicado. «No creemos que sea casualidad que Extremadura presente ahora las peores cifras de España», se afirma desde Podemos.