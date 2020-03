La policía cacereña alerta a miles de jóvenes contra las drogas y el alcohol

La Policía Local de Cáceres ha llegado a interceptar a un chico de 12 años con hachís alojado en su cuerpo. Evidentemente no es un caso habitual, pero se trata de la edad a la que los jóvenes cacereños se inician en el alcohol y las primeras drogas, de ese momento en el que, pese a su inmadurez, deben comenzar a decir «no». Lo saben mejor que nadie los policías de la jefatura cacereña, que ponen cada fin de semana coto al botellón en lugares recónditos y tienen que atender a adolescentes que se han pasado con la bebida o los porros. No son todos, pero todos tienen una edad complicada. «Hay que darles herramientas y dosis de realidad». Sin duda, la mejor prevención.

Así lo explica Ignacio Blanco, oficial de la Policía Local de Cáceres en segunda actividad. Se trata de uno de los rostros más conocidos de la jefatura por su implicación en las calles durante décadas, por ello no ha dudado en asumir la responsabilidad cuando la corporación municipal y el jefe del cuerpo, Benedicto Cacho, le han puesto al frente de un programa en las aulas. «Hemos empezado este curso. El pasado septiembre contactamos con todos los colegios e institutos, y un 80% mostraron su interés por implicarse, algunos de ellos en todos los niveles, desde Infantil hasta Bachillerato. Llevamos cinco meses con actividades casi a diario», detalla Ignacio Blanco.

Hasta el momento, desde que se iniciaron en octubre y hasta poco antes del obligado parón por el coronavirus, las charlas han llegado a más de tres mil alumnos (en concreto 3.051).El programa nació especialmente enfocado a la seguridad vial, «porque los niños necesitan reforzar sus conocimientos para convertirse en peatones y ciclistas responsables», pero en los cursos superiores se introdujeron además temas de alcohol y drogas por su evidente importancia en la seguridad vial y en todas las facetas de la vida, temas que están siendo especialmente solicitados en distintos colegios e institutos, y en diferentes niveles. «Muchos profesionales de la formación probablemente sepan más de drogas que nosotros, pero es cierto que nosotros conocemos los casos reales y vemos la necesidad de prevenirlos», señala.

Y es que durante estas sesiones, los agentes que forman parte del programa cuentan a los alumnos casos verídicos: «Por ejemplo, chavales de 12 años en adelante que recogemos en el Womad o en la feria y que debemos acompañar en ambulancia hasta el centro hospitalario por coma etílico», describe Ignacio Blanco. También les muestran vídeos del ‘antes’ y el ‘después’ de personajes famosos que se han enganchado a sustancias peligrosas.

Y como no hay mejor prueba que una simulación casi real, «ponemos a los alumnos de ESO y Bachillerato gafas especiales de la DGT cedidas por la Jefatura de la Policía Local, que emulan los efectos del hachís y el alcohol en distintos niveles. Cuando los compañeros ven que el que lleva estas gafas camina mal o no es capaz de coger un bolígrafo, les causa risa, mientras que el alumno se siente extraño en medio de una situación rara. Así descubren el peligro de estos consumos en la seguridad vial, pero también de forma general», indica el oficial.

Los agentes detallan a los estudiantes las consecuencias de beber alcohol y consumir sustancias tóxicas, según la normativa extremeña. Destaca la Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas en la Infancia y la Adolescencia. Por ejemplo, beber en la calle o en zonas públicas se multa con hasta 600 euros, y comprar bebidas a menores puede llegar a los 30.000 euros, ya que en ningún caso tienen permitido el consumo de alcohol. «Pero al margen de las denuncias, se juegan su salud. Llegan a consumir sustancias peligrosas. Hay chavales que a esas edades ya están deseando de que llegue el fin de semana para hacer botellón», desvela.

PADRES, ATENTOS / Cáceres es una ciudad tranquila, en la que prácticas como el botellón incluso se han reducido, aunque también se esconden más. Pero los adolescentes se encuentran expuestos a los mismos peligros que en otros lugares. «Los padres no siempre nos percatamos, por eso hay que estar atentos», subraya el oficial. Empiezan con la bebida, llega la marihuana, el hachís..., y nunca falta quien se lo suministre. Este periódico ha podido comprobar de primera mano cómo en alguna tienda consiguen desde tabaco a vapeadores. «De ahí que Los Halcones, nuestra patrulla de seguridad, actúe por sorpresa en los establecimientos», afirma.

Y lo más curioso: «Con todos los recursos que existen hoy día, los jóvenes siguen cayendo en el alcohol y la droga por falta de información, unida a la presión de los amigos. Deben aprender a decir ‘no’, a saber los límites y a no cruzarlos», reitera el oficial.

Los agentes también incluyen al tabaco entre las sustancias adictivas que hay que prevenir. «En general nos damos cuenta, al hablar con los chavales, de que necesitan adoptar unas normas en la calle del mismo modo que las tienen en su casa o en el colegio, y ahí tenemos que colaborar todos», señala el coordinador del programa, que además trata de hacer más amigable la imagen del policía en la sociedad. «Estamos para ayudar al ciudadano, poniendo a veces en riesgo nuestra propia vida, por eso nunca hay que transmitir a los chicos la idea de que somos malos porque denunciamos», reflexiona.

Los colegios e institutos que así lo solicitan, amplían estas sesiones didácticas con una exhibición de los animales de la Policía Local de Cáceres capaces de detectar distintas drogas. La Unidad Canina, de la que forman parte los perros Nero y Thor, se muestra encantada de atender a los alumnos: o bien acuden a los centros, o bien los estudiantes visitan la jefatura.

Ejemplos en la vía pública / Los agentes también hacen especial hincapié en la seguridad vial. «Debería ser una asignatura más en los colegios, al menos durante un trimestre. De hecho, en el centro y norte de Europa nos llevan años luz en esta faceta: estadísticamente hay menos accidentes, mayor uso del transporte colectivo y más recorridos en bicicleta...». Por ello, los policías cacereños enseñan desde Infantil a Bachillerato, según niveles, a cruzar debidamente los pasos de peatones sin ser temerarios, a evitar los despistes con el teléfono móvil cuando se transita por la vía pública, a ponerse el cinturón, a ser un buen ciclista que respeta las normas, y por supuesto a no consumir ciertas sustancias antes de coger la moto o el coche, en realidad a no consumirlas nunca. «Es una tarea de todos, de las familias, de los colegios y de la sociedad en general», matiza Ignacio Blanco.

Además, algunos centros han solicitado a los agentes charlas sobre el tema de bullying, prioritario a ciertas edades, incluso dirigidas a los padres para que aprendan a prevenir ciertas conductas. «En general, muchos padres son incrédulos cuando desde el colegio o la policía se les comunica un mal comportamiento por parte de sus hijos: alcohol, acoso... ».

Además, si los centros lo solicitan, como ha sido el caso, los agentes también imparten charlas sobre nuevas tecnologías, para evitar que los niños y jóvenes corran situaciones arriesgadas en la red. «Ellos saben cómo se meten pero no saben dónde se meten, y tampoco saben salir de este tipo de problemas», explica el agente, que no es partidario de que los chicos con 11 o 12 años tengan ya libre acceso a internet a través de los móviles. «Muchas veces los adultos nos sentimos comprometidos con ciertas llamadas o nos vemos metidos en situaciones que no hemos buscado..., entonces imagina los niños», concluye el oficial.