La policía de Cáceres pone vigilancia al detenido por abusar de una joven en Año Nuevo

La Policía Nacional pone vigilancia al detenido por abusar presuntamente de una joven el día de Año Nuevo. Como adelantara ayer en exclusiva este diario se trata de un cacereño que acababa de salir de prisión tras cumplir 15 años por dos delitos de violación (siete años por cada una de las agresiones y un año por un delito de lesiones). En Cáceres se le llegó a llamar ‘el violador de La Madrila’ porque las agresiones sexuales por las que fue condenado en 2002 las perpetró en el entorno de esta zona de copas. Una de ellas fue a una joven de 24 años, en la avenida Hernán Cortés; y la otra a una mujer de 52 años, en este caso en la calle José Luis Cotallo. Tras cumplir su condena en la prisión de Topas (Salamanca) decidió volver a Cáceres, su ciudad natal, y se instaló en el barrio de Plaza Italia, donde reside en una vivienda propiedad de su abuela. En estos momentos debe tener unos 40 años.

La víctima de la pasada Nochevieja fue una joven de unos 20 años, que hacia las seis de la madrugada volvía a su casa por la zona de la plaza Marrón. En la calle Hernando de Soto la atacó por detrás y llegó a realizarle tocamientos. No llegó a más porque la joven comenzó a gritar y acudieron en su ayuda otras personas. El presunto agresor huyó. Fue detenido después por la Policía Nacional en el paseo de Cánovas. Se ordenó su ingreso en prisión pero salió el 14 de enero. Ahora está en libertad con cargos y tiene la obligación de personarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. En estos momentos el juzgado investiga los hechos.

La decisión de ejercer un control sobre el presunto autor de los abusos viene motivada por la alarma que ha generado lo ocurrido en la capital cacereña. «Cáceres es un sitio pequeño y se conoce a este tipo de personas, por lo tanto la ciudadanía debe estar tranquila porque estaremos encima de él», afirmó ayer el jefe superior de la Policía Nacional, Juan José Merino. En el mismo sentido se pronunció la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco: «En una ciudad como Cáceres todo el mundo se conoce, por eso se está trabajando para prevenir cualquier actuación en ese sentido», dijo.

De hecho los vecinos del barrio en el que reside ya han solicitado también que se lleve a cabo un control más exahustivo de la zona, debido a que la ciudadanía se encuentra muy inquieta desde que comenzaron a circular mensajes sobre lo ocurrido en las redes sociales y a través de Whatsapp, en los que se difundía además la imagen del presunto agresor. Esto último, según alerta la policía, es un delito.

NO SE PUEDE HACER MÁS / Legalmente no se puede hacer más que vigilar a este cacereño. «La policía, puesto que no tiene absolutamente ninguna condena sino que está a la espera de un juicio, lo único que puede hacer es estar alerta», confirmó la delegada del Gobierno. El expediente por las dos violaciones del año 2002 se cerró precisamente el pasado 4 de enero, lo que significa que, además de haber cumplido la pena de prisión, ha satisfecho la responsabilidad civil (se le condenó a indemnizar a cada una de las víctimas con 30.000 euros).

Tal y como publicara este diario en el año 2002, las víctimas relataron en el juicio que las atacó y las obligó con amenazas de muerte y por la fuerza a realizarle una felación. Tras eyacular, las dejó marchar. Fue detenido dos meses después de los hechos al ser descubierto por una de ellas en un bar tomando copas. Ésta llamó a la policía, que procedió a su detención.

Por su parte los psiquiatras que le reconocieron declararon en la vista que se trata de una persona que proviene de una familia muy desestructurada y que tenía un sentimiento «de superioridad frente a las mujeres». De hecho, en el estudio que se le realizó en aquel momento, llegó a decir que al cometer las agresiones «no buscaba sexo, solo una reivindicación frente a la mujer». Tenía además una fuerte adicción a las drogas, hecho por el que fue excluido de la mili cuando tenía 18 años. Cuando reconoció las violaciones tras ser detenido justificó que las hizo porque iba drogado. En la condena el tribunal aplicó el atenuante por adicción a las drogas.