La policía local recaudó 15.300  del 12 al 18 de agosto por multas de tráfico

Me parece fenomenal. Pocas me parecen con la cantidad de energúmenos que se suben a un coche a diario en esta pequeña ciudad. Debería haber muchos más controles, más foto rojos, y todos los radares del mundo. A ver si se enteran de una vez, que no es recaudar, es cuestión de normas y seguridad, y la reglas están para CUMPLIRLAS. No entiendo tanto coche en esta ciudad donde se puede ir andando a todos lados.