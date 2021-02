Policías locales retan a Licerán, que se planta: «Tienen que cumplir»

Me gustaría que también sacaran el sueldo de aquellos que no van al ayuntamiento, aquellos que están en casa teletrabajando. La policía ha dado ejemplo, sin medios y con miedo, pero iban a trabajar en los peores momentos de esta pandemia. Por qué no se hacen los plenos presenciales??? Por no juntarse? Pero a los policías, que tienen familias, los mezclan sin problemas....