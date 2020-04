El polígono de Mejostilla solicita un cambio de uso para abrir comercios

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Efectivamente tienen que darle otro uso..está claro que solo industrial no atrae a empresas..naves pequeñas es el mayor problema..en su dia me dio la sensación de que se hizo con vistas a que particulares invirtiesen dinero..en vez de comprar un apartamento pues compraron una navecilla de estas..y claro ahora se las estan comiendo con patatas. El ayuntamiento tiene desde ya que buscarle alternativa para que no acabe muriendo.