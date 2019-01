Polo descarta que Cs vuelva a apoyar a Nevado para que repita de alcaldesa

Ayer tocó al grupo municipal de Ciudadanos hacer balance de 2018, pero a cuatro meses de las elecciones municipales es más importante el futuro cercano que el pasado próximo y sobre todo en Cs, que se presenta como el partido que puede decidir el gobierno local en los pactos tras los comicios de mayo. Su portavoz en el ayuntamiento y coordinador en Extremadura, Cayetano Polo, descartó ayer que en posibles acuerdos postelectorales su partido vaya a reeditar el apoyo que hace tres años y medio dio a Elena Nevado para que fuese investida alcaldesa.

Preguntado por posibles acuerdos con otros partidos tras las elecciones, Polo quiso dejar claro desde el principio que los comicios los ganará Ciudadanos. Interpelado sobre si Cs volvería a respaldar a Nevado, lo descartó de inmediato y utilizó la misma comparación que usó en el pleno de la corporación, cuando dijo que Nevado es a Cáceres lo que Susana Díaz es a Andalucía. Ayer añadió que lo que quiere su partido es «un cambio» en la gestión de la ciudad y «Nevado no puede ser el cambio» porque «lleva ocho años gobernando la ciudad, que está igual o peor que en el año 2011, hemos perdido ocho años de oportunidades». No descartó posibles acuerdos con el PP, «yo he hablado de Nevado, no de partidos políticos», precisó. E insistió en que Cs «ganará las elecciones» en Cáceres y en que en caso de pactos los afrontará «pensando en cambiar el rumbo de esta ciudad», añadiendo que Cs «no está más cerca de los que están a la derecha ni lo de los que están a la izquierda».

Preguntado sobre si el proyecto de la mina estará en la mesa de negociaciones postelectorales, consideró que «no debe estar en pactos», recalcando que lo que se debe hacer «es dejar que se tramite en su totalidad (...) que se tengan todos los informes y que la Junta, que es la competente en medio ambiente, informe» y que el expediente administrativo se complete. «Lo peor que le puede pasar a la mina o a cualquier otra cosa relacionada con las empresas es que los políticos hablen, se hace un daño terrible cuando hacemos tanto ruido», añadió.

BALANCE / Polo no desveló ayer si se presentará a las primarias para la elección del candidato de Cs a la presidencia de la Junta. Recurrió a la frase hecha de que él estará «donde el partido diga que soy más útil.» Su nombre suena desde hace meses para presentarse a estas primeras, aunque va a depender también de lo que haga la portavoz de Cs en el parlamento extremeño, Victoria Domínguez. Tras la elección del candidato autonómico se abrirá el proceso para elegir al candidato a la alcaldía cacereña.

Del balance de 2018, Polo afirmó que «no hay nada destacable» y que ésta es la tónica que se repite en los años anteriores de gestión de Nevado al frente del ayuntamiento. Puso lo ocurrido con la planta primera del mercado de abastos, sacada a concurso en varias ocasiones y que no se ha adjudicado, como «paradigma de la política» de Nevado, «está sin uso y sin saber qué se hará con él».