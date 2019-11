Polo precipita la salida de Alcántara al designarse a Preciados portavoz

Francisco Alcántara y Mar Díaz confirmaron ayer que abandonan Ciudadanos y el grupo municipal del partido. Continuarán en el ayuntamiento como concejales no adscritos. Francisco Alcántara lo ratificó por la mañana y Mar Díaz anoche. El detonante se fraguó el fin de semana y se materializó en la mañana de ayer cuando Ciudadanos anunció que Raquel Preciados es la nueva portavoz del grupo municipal del ayuntamiento en sustitución de Alcántara. Según fuentes consultadas, detrás de este cambio en la portavocía local para forzar la marcha de Alcántara ha estado Cayetano Polo, coordinador y portavoz regional del partido y que tiene en Cáceres su feudo, fue de aquí de donde dio el salto a la Asamblea. La decisión de Antonio ‘Ñete’ Bohigas de mantenerse en Cs también ha sido al final clave en la designación de Preciados.

El grupo de Cs en el ayuntamiento queda ahora con tres concejales: Raquel Preciados, Antonio Ibarra y Bohigas. Desde hace días se está promocionando la figura de Preciados en las redes sociales de Cs Cáceres. Se estaba preparando el relevo de Alcántara que se ha concretado el fin de semana cuando Bohigas decidió seguir en el grupo. El viernes a última hora de la mañana aseguró que todavía no había tomado una decisión. Ese mismo día por la tarde mantuvo una reunión con Polo.

Con Bohigas más Preciados y Antonio Ibarra, persona próxima al coordinador regional, ya sumaban tres de los cinco concejales que tenía Ciudadanos y por tanto podían acordar el relevo de Alcántara en la portavocía, algo que se anunció ayer a primera hora de la mañana. Ayer mismo presentaron el escrito de nombramiento de Preciados y cese de Alcántara para su inclusión en el pleno que la corporación local celebrará el próximo jueves.

Hasta ayer por la mañana Preciados intentó sumar el apoyo de Díaz, que a esa hora no había tomado una decisión. Al mediodía ya la habían eliminado del grupo de whatsapp de Ciudadanos en el ayuntamiento hasta conocer su posición. A primera hora de la tarde todavía no había hecho público si seguía en el grupo de Cs o lo dejaba. Anoche confirmó que se daba de baja de Cs y que se iba con Alcántara al grupo de concejales no adscritos por coherencia, ya que cuando se configuró la lista para las elecciones municipales decidió estar en la candidatura por la presencia de Francisco Alcántara como cabeza de lista y candidato a alcalde. «No estoy a gusto, no iba a trabajar bien con el grupo -municipal de Cs-», dijo, por lo que decide quedarse con Alcántara como edil no adscrita.

«INVITARME A QUE ME VAYA» / Alcántara se enteró ayer por los medios de información que tres de sus excompañeros en el grupo municipal habían decidido su relevo en la portavocía. Su primera decisión fue darse de baja en el partido y pasar a ser concejal no adscrito y ayer por la mañana lo anunció. Se marcha «por coherencia» y porque «no me compensa seguir batallando por la regeneración de Cs». Ciudadanos abrió la semana pasada un expediente disciplinario a Alcántara por sus manifestaciones en las que pedía responsabilidades a los dirigentes de su partido por los resultados del 10-N y el viraje a la derecha. Por el expediente le habían suspendido temporalmente de militancia y podía presentar unas alegaciones que ya no entregará. Alcántara tenía pie y medio fuera de Ciudadanos, pero lo ocurrido ayer precipitó su marcha, «es obvia la invitación a que me vaya».

En sus manifestaciones de la semana pasada, Alcántara también pidió la dimisión de Polo, denunciando que Cs Extremadura es «un ejemplo de nepotismo y enchufismo» y renociendo que hace meses que no se habla con Polo.

Alcántara explicó que se queda como concejal porque ha sido leal al programa político con el que se presentó y a los votantes que lo respaldaron y porque ha recibido apoyos para que continúe. Recordó que casi todo el coste de su campaña salió de su bolsillo porque la mayoría de los fondos del partido fueron para la campaña de Cayetano Polo para la Asamblea. De momento solo se plantea seguir como edil no adscrito, aunque ahora abrirá «un proceso de reflexión seria que puede culminar en la creación de un partido con una fuerte reivindicación local». Ayer explicó que no es la primera vez en su vida que ha tenido que cerrar una etapa para iniciar una nueva, añadiendo que de una crisis siempre «pueden surgir nuevas oportunidades».

Raquel Preciados declinó ayer pronunciarse y remitió a la rueda de prensa que se ha convocado para esta mañana. Bohigas no atendió a las llamadas de este diario para conocer el motivo de su decisión. En la rueda se tendrá que informar del reparte de funciones dentro del grupo y a quién de los ediles va la media liberación que hasta ahora tenía Alcántara.