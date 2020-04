¿Por qué en Cáceres hay más muertos?

Cuando en el bachillerato me tocó elegir entre Ciencias y Letras elegí las letras y arrinconé los números. Como periodista tuve que desempolvar las cifras porque muchas veces sirven para marcar la diferencia entre lo bueno, lo malo y lo peor. Y ahora, cuando la eficacia en la lucha contra el coronavirus se mide con dígitos y con curvas, hay una cantidad de la que aún no he encontrado una explicación. Se trata del porcentaje de letalidad en la provincia de Cáceres por el coronavirus, que es de los más altos del país. Estamos a la cabeza en España en la peor pandemia y crisis sanitaria y económica que vivirá mi generación.

De cada cien contagiados en la provincia de Cáceres, quince mueren. Es una proporción que está cinco puntos por encima de la media nacional y dobla a la de la provincia de Badajoz. Este diario ya informó de esta letalidad esta semana y en otros medios de información nacionales ya están destacando esta realidad, encabezamos esa penosa estadística junto con Cuenca, Huesca y León.

Esa explicación se tiene que dar ya por parte de los responsables sanitarios porque desde hace años la sensación que se tiene es que se está dejando caer a Cáceres. No sé si es cierto o no, y el victimismo no es solución, pero el porcentaje de letalidad arma de argumentos y razones a todos los que piensan que se está dejando caer a la provincia. Si esto es así, la responsabilidad no es única, no es solo del que gobierna y decide, en quienes recae primero, también es una responsabilidad compartida primero por los medios de información, más necesarios ahora que nunca para informar, reivindicar, denunciar y cuestionar, y también por los propios cacereños, siempre demasiado pasivos. Aplaudir y estar feliz en un balcón está bien, pero no basta ni lleva a nada.

Si la explicación es que la media de edad en la provincia es superior a la de otras se tendrá que analizar por qué esta provincia se está convirtiendo desde hace unos años en un gran geriátrico. Lo más sangrante y que requiere que se exijan responsabilidades es lo que pasa en residencias de mayores de la provincia. Informaciones como las conocidas el pasado miércoles de que en la Asistida de Cáceres ha habido 56 muertos por coronavirus las tienes que leer dos veces para creértelo. No dudo de que se han intentado poner los medios disponibles y escribo desde el desconocimiento pleno de todo lo que se ha hecho, pero esa cifra, que aumentaría en los días posteriores, duele demasiado. Denuncias de que faltan medios para el personal de estos centros de mayores son incomprensibles, trabajadores que están en el frente de batalla más duro contra la enfermedad, tanto como el del personal sanitario. Los empleados de estas residencias son los grandes olvidados de esta crisis, al igual que sus residentes.

Han pasado cuarenta años desde aquella elección en el bachillerato. Hoy hubiese vuelto a elegir las letras, los números son demasiado crueles y ahora lo son mucho más, sobre todo en Cáceres.