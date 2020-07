Portaje: 13 años y 50 millones

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Es inaudito que en democracia se "entierren" más de 50 millones y no ocurra nada,(tantos aforados Real existen?). Además que la excusa sea el traspasar dos ríos con más de cuatro puentes sumergidos, pueden utilizar de las antiguas carreteras o del ferrocarril. Unos de los más grandes problemas, tanto a medio como a largo plazo, no será solamente el agua, sino su calidad, cada día de mucho peor calidad por su contaminación y solamente aguas del Pórtaje y su sobre abastecimiento del Borbollon pueden asegurar esas calidad. . Si la solución es suministrar aguas de cloacas actuales y futuras, en algún momento dejaran de ser para consumo humano como potable, pasando a otra categoría. Aunque algún día tendrá que venir la solución de aguas potables y de otros usos y consecuentemente estaremos preparados con la solución que actualmente tomarán, para aguas de otros usos y potables, no quedará más remedio que en botellas y al supermercado. De vergüenza.