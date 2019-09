El PP busca la complicidad del movimiento vecinal

El grupo municipal del PP se reunió ayer con una representación de las asociaciones de vecinos. Ambos hicieron público el contenido de la abordado en sendos comunicados. El asunto a tratar fue la situación de la sanidad en Cáceres y en la nota de la agrupación, firmada por su presidente, José Alberto Iglesias, y por su secretario, Juan Carlos Caso, se califica de «desastrosa» la gestión sanitaria y se asegura que «se está llegando a poner en peligro a los pacientes». La sanidad se convertirá en una de las banderas de la reivindicación política del PP en esta legislatura y en esta cuestión buscaron ayer una complicidad en el movimiento vecinal que ya tienen.

No solo el PP hablará de sanidad en el curso político, también Cs, que ya presentó una moción en el pleno de julio, lo hará. Ya lo hizo su portavoz, Francisco Alcántara, cuando animó a la celebración de concentraciones. En el pleno de mañana es el PP el que presentará la moción dedicada a la sanidad. En la misma se pide el restablecimiento de servicios sanitarios, El portavoz del PP, Rafael Mateos, anunció que a la reunión celebrada ayer con la agrupación vecinal seguirán otras «de cara a futuras acciones reivindicativas». En el encuentro, en el que también participó el concejal José Ángel Sánchez Juliá, se trasladó al movimiento vecinal «nuestra preocupación por la grave situación que vive la sanidad, como ponemos de manifiesto en la moción» que los populares presentan al pleno de mañana.

Pero la crítica de los populares no se limitó a la Junta, competente en materia sanitaria, sino que también se dirigió al gobierno local por su «silencio cómplice» con la consejería, del mismo partido político que el gobierno, ambos del PSOE. «Creemos que es importante no sólo aprobar las mociones que se llevan al pleno, que no dejan de ser un gesto político, sino pelear por su efectivo cumplimiento», apuntó Mateos. En un sentido parecido se pronunció hace dos semanas Alcántara, que achacó al gobierno que no esté dando cumplimiento a la moción que presentaron los liberales en el pleno de la corporación de julio y que se aprobó.

En su nota, la agrupación hace un llamamiento a la participación de la ciudadanía en el pleno de la corporación local de este jueves, «a escuchar el debate y posicionamiento de cada grupo sobre tan grave problema -la prestación de servicios sanitarios-». Pero la agrupación no dirige solo sus críticas a la consejería, sino que también da un tirón de orejas a los sindicatos, «a los que pedimos que se movilicen de una vez por todas porque son testigos de lo que está pasando».