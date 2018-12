El PP confirma a Elena Nevado como candidata a la Alcaldía de Cáceres

El Partido Popular anunciará mañana a Elena Nevado como candidata a la Alcaldía de Cáceres para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, según han confirmado fuentes solventes del PP a El Periódico Extremadura. Lo hará en el acto de presentación de José Antonio Monago como candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura en los comicios autonómicos, donde también será confirmado Francisco Javier Fragoso como candidato a la Alcaldía de Badajoz. El acto se desarrollará en Cáceres, en el complejo Aralia (carretera de Salamanca) a las 12.00 horas con la presencia del presidente nacional del PP, Pablo Casado, y la plana mayor del partido en Extremadura.

Para llegar hasta aquí ha habido un largo camino en el que no ha faltado la rumorología sobre si Nevado, que también es presidenta local del PP, finalmente optaría o no a la reelección, algo que definitivamente se producirá. Las fuentes consultadas apuntan que el partido ha realizado una encuesta en la que se han pulsado tres nombres como alcaldables: el de la propia Nevado, el del portavoz municipal Rafael Mateos y el de la concejala de Economía, María Guardiola. La encuesta ha arrojado que no había un desgaste en la alcaldesa sino todo lo contrario, era la más valorada de los tres. El PP ha decidido finalmente «apostar por la experiencia» de quien lleva dos mandatos en el cargo.

El panorama político nacional tras las elecciones autonómicas en Andalucía, con un más que probable acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para que Juanma Moreno sea presidente de la Junta, ha animado a los populares extremeños a no hacer experimentos y mantener a la alcaldesa como candidata. De modo que, en caso de que Nevado no consiguiera la mayoría absoluta (en el PP dicen que «es posible lograrla»; Cáceres siempre ha sido un bastión popular), sería factible el acuerdo con otras fuerzas políticas para que la regidora volviera a sentarse en el sillón de la Alcaldía. «Ahora no está la situación como hace unos meses, ahora han cambiado las reglas del juego», han indicado.

Incluso la entrada en Ciudadanos de históricos del PP cacereño como José Antonio Villa o Lázaro García no se entiende en las filas populares como un impedimento, y aunque siempre puede haber sorpresas, convienen que en estas cosas de la política la última decisión siempre depende de la estrategia nacional de los partidos. En resumen, que ante una hipotética negociación con otras fuerzas de derechas o de centro derecha habría a partir de mayo un mejor clima de entendimiento más que en la legislatura pasada.

Igualmente, y según ha podido saber este periódico, la intención del PP es que antes del 31 de diciembre se conozcan los candidatos del resto de ciudades extremeñas, incluida la de la capital autonómica Mérida.

En el caso de Badajoz no ha habido dudas acerca de la repetición del actual regidor, Francisco Javier Fragoso. Presidente provincial del partido, afrontará sus segundas elecciones municipales, después de que sustituyera a Miguel Celdrán en marzo de 2013 y ganara las elecciones en 2015 por mayoría simple. Con una legislatura complicada, en la que ha sido preciso un acuerdo permanente con Ciudadanos, afrontará ahora unos nuevos comicios en los que pretende mejorar sus resultados.

RESPALDO / Fuentes consultadas aseguran que la alcaldesa de Cáceres está animada y confiada con el nuevo reto. Añaden que la gente «es lo que le da gasolina a la regidora y que ella encuentra en la calle y en el seno de su propio partido un respaldo que le permite encarar con optimismo un tercer mandato».

Elena Nevado del Campo (Cáceres, 26 de enero de 1967) ejerce como alcaldesa de la ciudad tras salir elegida en las elecciones municipales de 2011. Aquel 22 de mayo se cumplieron todos los pronósticos, y muchos más. Nevado arrasó en Cáceres por abrumadora mayoría. Un auténtico tsunami que superaba el techo psicológico del exalcalde José María Saponi al conseguir nada menos que más de 29.000 votos y 16 concejales. Se trataba de los mejores resultados obtenidos por el PP en la historia democrática cacereña (Saponi logró 24.859 votos en 1995) y los peores también para el Partido Socialista, que no tenía un resultado tan devastador desde que en el 95 Victoriano Roncero consiguió siete concejales, los mismos que se obtuvieron en 2011 y que con algo más de 12.400 votos reflejaronel desgaste del gobierno de Carmen Heras.

Ese mismo año, Elena Nevado también concurrió como candidata al Senado por la provincia cacereña, cargo que ejerció hasta el 12 de junio de 2015 cuando fue obligada a renunciar debido al acuerdo de investidura al que llegó con Ciudadanos para ser investida por segunda vez como alcaldesa.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, Elena Nevado cuenta con un Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y fue responsable de formación y vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres. Se incorporó a la política activa en las listas de José María Saponi en el año 2007. Iba de número 3, después de Francisco Javier Castellano. Cuando Saponi perdió la mayoría absoluta y Carmen Heras fue proclamada alcaldesa tras el apoyo de Foro Ciudadano e Izquierda Unida, Saponi dimitió y Castellano se convirtió en portavoz municipal, un puesto que ocupó hasta el año 2009 cuando Elena Nevado optó a ese cargo. Castellano se marchó y los índices de popularidad de la actual alcaldesa crecieron en la ciudad. Ahora, la regidora inicia la carrera electoral en la que podría ser su tercera legislatura al frente del Ayuntamiento de Cáceres.