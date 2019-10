El PP denuncia ante el Seprona los vertidos ilegales del nuevo hospital

El Partido Popular puso ayer una denuncia en el Seprona por los vertidos ilegales procedentes del nuevo hospital. Tal y como informó ayer este diario un fallo técnico en la construcción de la red de tuberías del complejo hace que aguas residuales procedentes del túnel de lavado del servicio de cocina terminen en las inmediaciones de El Cuartillo. La suciedad está en un lugar de acceso público, junto a las pistas de pádel y el mal olor que generan es apreciable desde varias partes del parque, por lo que se quejan también los usuarios del mismo.

Al parecer, según explicaron desde la consejería de Sanidad, el problema es que la empresa que se encargó de iniciar la construcción del hospital (en el año 2011 se resolvió el contrato con ella) conectó la tubería procedente de este túnel de lavado a la red de aguas pluviales (las que recogen la lluvia) en lugar de a la de saneamiento, lo que provoca que la suciedad termine en este espacio. Fue la diputación, propietaria de la finca de El Cuartillo, la que alertó al Ejecutivo autonómico de la presencia de estos vertidos el pasado verano. En cambio tienen que haberse iniciado mucho antes, desde que se pusiera en marcha la cocina del nuevo hospital a finales de mayo, coincidiendo con la apertura de la hospitalización y las Urgencias.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles aseguró el martes que la situación se solucionó el pasado 4 de octubre, en cambio ayer continuaban estos vertidos en la zona, que se encuentra vallada para impedir el acceso. Desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) se reiteró ayer que se ha solventado el problema y aclaró que las aguas que se observan en la zona son «aguas subterráneas de drenaje pluvial que siempre han estado ahí» además «de las correspondientes a agua limpia, sin toxicidad, de las torres de refrigeración».

El Ejecutivo autonómico recuerda que la tubería mal conectada va a ser recanalizada a través de una obra que se sufragará con fondos propios, ya que a la empresa ya no se le pueden exigir responsabilidades por no estar la construcción en garantía. También tuvo que asumir el contrato de una empresa técnica que se encargó de analizar la situación para comprobar de dónde procedía el problema. El SES garantiza, no obstante, que los vertidos no han revestido «en ningún momento peligrosidad».

Desde el PP se exige a las tres administraciones (Junta, ayuntamiento y diputación) «que demuestren con análisis» que los vertidos ilegales que se están realizando no son perjudiciales para la salud.