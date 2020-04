El PP pide explicaciones sobre por qué el Covid-19 "se está cebando con Cáceres"

El PP en el Ayuntamiento de Cáceres ha pedido a Salaya que no permita que el SES "siga engañando a los cacereños" ante las "excusas" de no dotar a la ciudad de más recursos sanitarios, "cuando somos el mayor foco de Extremadura afectado por el Covid-19".

El portavoz municipal de PP, Rafa Mateos, rechaza esas "excusas" que ha esgrimido el SES para no instalar una carpa de test rápidos similar a las de otras poblaciones. Recuerda que los trabajadores sanitarios del hospital y de las residencias de mayores han estado usando durante días las mascarillas defectuosas proporcionadas por el Gobierno de España, y que "en Cáceres no hay tres hospitales activos, sino uno, que es el San Pedro, y otro medio hospital como es el Universitario que está a medio construir, y el de La Montaña, que ya estaba cerrado, y que ha abierto parte de sus instalaciones con un número mínimo de camas, pero no es un hospital", alega.

"A todo esto, hay que sumarle que nuestros héroes sin capa, que son nuestros sanitarios, están trabajando en condiciones precarias, ya que faltan EPIS, faltan guantes y faltan mascarillas", lamentan los populares.

Además, consideran que si Cáceres es el municipio más afectado, "no se entiende que se limiten sus recursos sanitarios, que se oculte información y que no se den a conocer los contagios reales ni los afectados en las residencias de mayores como son la Asistida y Cervantes".

Para el portavoz popular es urgente y "más necesario que nunca", ante la "grave situación sanitaria, social y económica en la que nos encontramos", que se pongan en marcha "de manera urgente" medidas coordinadas a nivel municipal y regional, "porque no se puede perder más tiempo".

TEST A LA POBLACIÓN

El PP agrega que "hoy más que nunca, es necesario hacer test masivos para conocer el alcance real de la pandemia en nuestra ciudad y no seguir dando palos de ciego". Y aunque el partido considera que la solución definitiva al problema no es solo la instalación de una carpa, "sería un recurso más que ayudaría en esta situación".

Finalmente, Rafa Mateos advierte al alcalde, Luis Salaya, que seguirá tendiendo la mano al Gobierno local, pero que el PP "va a ser leal por encima de todo a los cacereños, porque no vamos a formar parte del silencio cómplice que demuestran en muchas ocasiones Salaya y todos sus concejales, al tapar y no criticar la nefasta política sanitaria del SES y el SEPAD", concluye.