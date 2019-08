El PP pide a Salaya y a Vara que no permitan la mina de litio en Cáceres

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha pedido al alcalde de Cáceres, Luis Salaya, y al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que "no permitan" la instalación de una mina de litio en la capital cacereña, y recuerda que "este proyecto no se para a golpe de titulares" de ambos mandatarios, sino "tomando decisiones que permitan llevar a cabo medidas" para que no salga adelante.

Mateos ha incidido en que la postura del PP es la de "no" apoyar la instalación de este proyecto "por estar excesivamente cerca de la ciudad" y porque "va en contra del desarrollo y del futuro de Cáceres".

De esta forma se ha pronunciado tras la publicación de un nuevo informe presentado por la empresa Infinity Lithium sobre el potencial de su proyecto en la Sierra de la Mosca de la capital cacereña en el que aporta datos sobre la facturación, la inversión y los puestos de trabajo que crearía si sale adelante.

Así, el PP considera "incomprensible que se esté engañando a los cacereños con este proyecto" y avisan a la Junta de Extremadura para que "no se invente dentro de unos meses ninguna treta, como ya ha pasado con otros proyectos, porque la mayoría de los cacereños ya han dejado claro

que nuestra ciudad no quiere mina", recalca el portavoz popular.

Mateos ha anunciado que el PP tanto a nivel local, provincial como regional "tomará todas las medidas necesarias para que Salaya y Vara no jueguen con el futuro de la ciudad", concluye.