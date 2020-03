El PP recuerda que un acuerdo de pleno decidió por unanimidad quitar la Cruz de los Caídos de Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

dejad ya el tema, que huele, coj.... que ya es hora de que nos olvidemos del pasado y dejemos de echar sal en las heridas.Yo crecí entre historias de dos abuelitos, uno que voluntariamente se alistó en la columna de Durruti y el otro que no tenía roja ni la sangre y la única conclusión que saqué es que se hicieron barbaridades en ambos bandos.Agradezco enormemente que con el paso del tiempo se me permitiera ir olvidando y me alegraba el tema de que mi hijo supiera quien era Franco, la guerra civil o la dictadura porque lo estudiase en el colegio.