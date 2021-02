La presentación del presupuesto se retrasa porque no se cierra el gasto

La presentación del proyecto de presupuestos para 2021 se retrasa. No están cerrados los capítulos de gastos, al menos los destinados al Instituto Municipal de Asuntos Sociales y al plan de subvenciones a autónomos y pymes, según explicó el portavoz del gobierno, Andrés Licerán, durante su comparecencia tras la junta local de gobierno. Licerán respondía a las preguntas de cuándo se presentará un documento que se había anunciado que estaría la pasada semana. Licerán no dio más detalles y remitió a la presentación del anteproyecto, restando importancia al retraso, «sabemos que va más tarde que lo que nos hubiese gustado a todos, pero lo importante no es qué día se presenta, sino que se presente en las mejores condiciones para hacer frente a los retos económicos» de la ciudad, aseguró.

Incrementar el gasto social y la ayuda directa a empresas conlleva más ingresos o reajustar el gasto de otras partidas. Según los primeros números que presentó el gobierno a la oposición, de ingresos corrientes se calculaban 67,5 millones, es el dinero que se tiene para unos gastos corrientes que el año pasado fueron de 65,1 millones de euros y que en 2021 serán mayores, al menos se necesitarán en el capítulo de personal más de 200.000 euros para la subida salarial y en torno a un millón de euros más para el déficit de los autobuses urbanos por las modificaciones y la pérdida de usuarios -el número de viajeros se desplomó en 2020 por la pandemia pasando de los 4,6 millones de 2019 a los 2,7 del pasado año- , además otros contratos también se incrementan como el de limpieza de colegios y el de limpieza viaria. Si a esto se suman las ayudas para empresas, que en el 2020 se incorporaron al presupuesto con cargo al remanente de tesorería y que no estaban en la cuenta inicial, y un mayor gasto social, que el pasado año también subió por la incorporación del remanente, no salen los números, no hay suficiente ingreso para todo el gasto fijo.

El gobierno socialista tiene la ventaja de que sabe que tiene los votos necesarios para sacar los presupuestos. Tanto Unidas Podemos como el concejal no adscrito Teófilo Amores han anunciado su apoyo para que en 2021 se tenga un presupuesto actualizado. Ese apoyo se sigue teniendo, los contactos con Unidas Podemos están abiertos y la condición que ponían Podemos y Amores, un incremento de la partida del gasto social para que se garantizase que hubiese dotación suficiente, ya se cumplía por el gobierno municipal hace dos semanas.

Que no casen ingresos con gastos puede explicar el retraso. Cada compromiso de gasto tiene que ir respaldado con una previsión de ingresos. Se pueden incorporar durante el ejercicio modificaciones con cargo al remanente, que fue lo que se hizo el año pasado para dar más presupuesto al Imas y a las subvenciones a empresas y que es lo que propone el PP para financiar un plan de ayudas a los sectores económicos más afectados por la pandemia. Los cálculos del PP son que volverá a ver un remanente de tesorería positivo, incluso superior a los 6 millones con los que se cerró el 2019.

Las inversiones de este año se financiarán con una operación de crédito, incluso las de los presupuestos participativos que deciden los colectivos ciudadanos. El PP presenta una moción para su debate en el pleno de la próxima semana para que se incorporen en las cuentas de 2021 cada una de las propuestas o peticiones que se aprueben en el consejo de participación ciudadana. Esto obliga al gobierno a iniciar la tramitación de los presupuestos participativos al mismo tiempo que presenta el anteproyecto y a detallar en las cuentas de 2021, antes de su aprobación, a qué inversiones concretas se destinará el importe del crédito, que, según los datos dados por el gobierno, se calcula que será de 8 millones.

Reapertura

Por otra parte, el gobierno anunció ayer la reapertura de centros turísticos de la ciudad, volvieron a abrir sus puertas el conjunto patrimonial y arqueológico de Bujaco y el museo de la Semana Santa, además de la oficina de turismo, todos con el horario de invierno de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00 horas, con aforo restringido al 40% y un máximo de grupos de 6 personas.

También se reabren los centros cívicos y las casas de cultura desde el lunes día 15 para aquellas actividades autorizadas previamente al cierre de enero. Las sedes vecinales y despachos cedidos podrán ser utilizados exclusivamente para actividades autorizadas previamente y administrativas de las asociaciones, y limitando el acceso al público, según informó ayer el ayuntamiento.

Además se abren las instalaciones deportivas cubiertas en horario de 7.00 a 18.00 horas con las restricciones que marca el decreto de la Junta, y con uso obligatorio de mascarilla; asimismo se procederá a la apertura de las instalaciones deportivas abiertas de los campos de fútbol Sergio Trejo y Rafael Bernal, y las pistas de tenis y pádel del complejo Maestro Kim, así como las pistas de automodelismo de Los Castellanos.

Por contra, permanecerán cerradas las pistas polideportivas, los parques de calistenia y los skatepark, "algunos por no poder garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y otros por compartir espacios con parques infantiles que permanecen cerrados", detalló el consistorio en una nota.

En cultura abren las dos exposiciones del Palacio de la Isla, que permanecían cerradas debido a las medidas Covid, concretamente la exposición de pintura ‘Wabi Sabi (belleza de la imperfección)’ de la artista cacereña Mabel Blasco, y la exposición de ilustraciones ‘Sueña la arena con hacerse viento’ de Carmen Sánchez Morillo, que permanecerán abiertas hasta el 28 de febrero.

También abren las bibliotecas municipales del Palacio de la Isla y casa de cultura Rodríguez Moñino de 9.00 a 14.00 horas y el lunes abrirán las de Gredos y Mejostilla de 16.30 a 20.00 horas, todas con un aforo máximo del 30%.