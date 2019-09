Presión al SES para que no se deteriore la atención sanitaria

El pleno del ayuntamiento aprobó ayer una moción presentada por el grupo municipal del PP en la que se pide que «servicios sanitarios perdidos» en el área de salud de Cáceres se restablezcan. Es un acuerdo que solo es una declaración de intenciones. No es operativo porque la competencia es autonómica. Pero parte de una preocupación por la merma en la atención sanitaria de la que se ha hecho eco en los últimos años la agrupación de asociaciones de vecinos y también los grupos políticos municipales de la corporación en mociones que, además de una intencionalidad política, llamaban la atención sobre el menoscabo en medios materiales y humanos en la prestación sanitaria o los retrasos por la apertura del hospital universitario. Esta moción no será la última.

La de ayer venía precedida por anuncios como el traslado temporal del servicio de Cirugía Vascular a Badajoz por la falta de especialistas o la controversia surgida sobre el Punto de Atención Continuada del hospital provincial (ya se ha aclarado que no se cerrará hasta que se tenga una nueva ubicación), además de por los datos dados hace una semana por el PP y repetidos ayer por la concejala de Cs, Mar Díaz, sobre la diferencia entre Cáceres y Badajoz en la lista de espera quirúrgica: la media en Cáceres «es de 145 días», mientras que en Badajoz «es de 66», recordó la edil.

Abrió el debate el ponente de la moción, el portavoz del PP, Rafael Mateos, quien mostró su escepticismo sobre que el gobierno local vaya a trasladar a la consejería y al Servicio Extremeño de Salud (SES) el acuerdo del pleno al ser del mismo partido, «lo que queremos es un gobierno que se enfrente» a la administración autonómica, subrayó Mateos, que reprochó al alcalde, Luis Salaya, que aún no se haya reunido con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, «para trasladarle los problemas de Cáceres».

En su turno de réplica, el portavoz del gobierno local (PSOE), Andrés Licerán, respondió a Mateos que el ejecutivo municipal «está constantemente en comunicación con el SES para exigirle que se mejoren las condiciones de la sanidad cacereña». Añadió que «no todo lo que se dice en la moción es verdad», aunque a continuación comentó que en la sanidad en Cáceres «hay muchas cosas que mejorar y otras que corregir». En el cierre del debate por parte del alcalde, Salaya se comprometió a trasladarle personalmente al consejero de Sanidad, José María Vergeles, los acuerdos tomados ayer por el pleno del ayuntamiento cacereño.

LOS ACUERDOS / La moción aprobada ayer consta de tres acuerdos: instar a la Junta a que restablezca de manera inmediata los servicios sanitarios perdidos en Cáceres, requerir al SES la adquisición de un local o construcción de un nuevo Punto de Atención Continuada (PAC) y mostrar el desacuerdo del pleno de la corporación local con las manifestaciones de Vergeles sobre que se cerraría el hospital Virgen de la Montaña sin tener definido un nuevo centro para el PAC.

Licerán había pedido a Mateos la retirada del acuerdo referido a la declaración de Vergeles porque la misma ya se había rectificado, pero el portavoz del PP rechazó la retirada de este punto. Al mismo también se refirió el concejal de Unidas Podemos, Raúl Martín, en su intervención al recordar que ya se había corregido «la metedura de pata» del consejero.

Unidas Podemos fue el único grupo municipal que no votó a favor de la moción. No la apoyó por la forma, no por el fondo, al considerar que «si de verdad se quiere resolver» el problema, se tendría que llevar a la Asamblea de Extremadura, al tratarse la sanidad de una competencia autonómica, recordó Martín, que achacó el voto a favor del resto de grupos «al qué dirán».

La propuesta presentada por el PP contó con el voto del resto de grupos municipales. En su intervención, el portavoz de Vox, Teófilo Amores, aseguró que Cáceres no solo «está discriminada» en la prestación de servicios sanitarios, sino que además «lo está intencionadamente»,

Es el segundo pleno consecutivo en el que se aprueba una moción referida a la sanidad. En el anterior, celebrado en julio, salió adelante una moción presentada por el grupo municipal de Cs para agilizar la segunda fase del hospital universitario.