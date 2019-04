El Primavera Festival se celebrará el jueves en el Príncipe Felipe

El Primavera Festival celebrará su fiesta en el estadio Príncipe Felipe este próximo jueves. Según apuntan fuentes de la organización del evento, los operarios ya han iniciado las tareas de montaje del escenario y la infraestructuras para acoger la celebración.

La organización asegura que la fiesta tendrá lugar porque acumula los permisos de la Junta de Extremadura. En ese sentido, cabe recordar que una vez que la organización anunció la fiesta, el ayuntamiento sacó a concurso la fiesta de la primavera y se presentó Aló producciones, otra oferta aparte de la de E24H Organización de Eventos, que denunció posteriormente que posee los derechos de la marca ‘fiesta de la primavera de Cáceres’ y que el consistorio no puede abrir la licitación de un espacio con ese nombre ya que pertenece a la empresa. E24H decidió recurrir el concurso para la fiesta del Recinto Hípico pero finalmente la Comisión Jurídica de Extremadura, órgano que depende de la Junta de Extremadura, rechazó el recurso porque el contrato que sacó a licitación el ayuntamiento «no es susceptible de recurso especial por razón de su cuantía --es un contrato de concesión de servicios cuyo valor estimado no alcanzaría el umbral de los tres millones de euros--. De momento y a tres días del no se ha producido ningún avance relativo a la fiesta que organiza Aló producciones en el Hípico.

La organización, que prefiere alejarse de la polémica, avanza que ya ha vendido 4.000 entradas y cuenta con un presupuesto de 100.000 euros. La organización avanza un cartel conformado por Borja Rubio, Zombie Kids, Cherri coke, Fabio Laza, Space Elephants y Barroso y David Deseo. El espacio contará con barras, zona de descanso y de comida y doce horas de música.