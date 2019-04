El primer cacereño que accede a la gruta: "La cueva de Maltravieso es algo único"

La cueva de Maltravieso de Cáceres reabre sus puertas hoy a los cacereños después de más de veinte años sin recibir visitas que no fueran de investigadores. Cuatro cacereños han sido los seleccionados para recorrer la gruta. Según anunció la Junta, entrarán doce personas a la semana en tres turnos, uno que corresponde al de hoy sábado y dos los martes, uno por la mañana y otro por la tarde. Esta reapertura se enmarca dentro de un proyecto experimental de un año que medirá el impacto de las visitas en las pinturas y en el entorno de la cueva.

A 10.30 horas estaban citados los “afortunados” cuatro visitantes. Ataviados con la vestimenta reglamentaria e iluminación y acompañados por el técnico de la dirección general de Patrimonio, Carlos Martínez-Blay, y la arqueóloga Elena Sánchez entraron en la gruta a la hora programada tras una charla y recomendaciones previas.

El cacereño Luis Sánchez, uno de los seleccionados, no podía ocultar a este diario su entusiasmo. "Me siento un privilegiado". A la salida de la visita que se prolongó durante una hora y recorrió 90 de los 130 metros de la gruta (la sala de las Chimeneas no es accesible). "La cueva es preciosa, hemos visto pinturas de manos antiquísimas y pinturas rupestres más antiguas de la tierra, merece mucho la pena, es algo único", anotó.

La próxima visita será el 9 de abril y los turnos ya están cerrados. Para la próxima se habilitará de nuevo el cuestionario en la web del museo de Cáceres y se seleccionará a los asistentes sin más criterio que el orden de entrada de las peticiones.