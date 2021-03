El primer refugio provincial avala el bienestar animal y la adopción

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me parece perfecto, la sociedad queno cuida a el resto de seres vivos, es una sociedad analfabeta.Todos los seres vivos son importantes, incluidos los toros de lidia machacados por la anacrónica "fiesta nacional". De todas formas echo en falta una mayor protección a los felinos, los pobres gatos siempre desamparados, pasando frio y hambre, mientras se multiplican las actuaciones para proteger a los perros. Me parece que ha que cambiar el chip e incluir tambien a los felinos , sería lo justo , el gato es un animal cariñoso, agradecido, LIMPIO y no RUIDOSO.