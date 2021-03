En primera línea del covid

Cuando uno enferma de covid y precisa ser hospitalizado, primero pasa por Medicina Interna, servicio que ha tratado a la mayor parte de los pacientes contagiados. Si empeora, se le deriva a Neumología, donde van los cuentan con una insuficiencia respiratoria mayor. Si su estado sigue agravándose, ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios (UCRI), llevada por los neumólogos y donde reciben ventilación mecánica no invasiva. Pero, si sus pulmones continúan sin responder, terminan en la UCI, sedados e intubados. Muchos pasan aquí meses dormidos, porque es una enfermedad de larga duración.

Este diario hace hoy un repaso de cómo han vivido estos tres servicios estos doce meses (y los que quedan). Por estas fechas hace un año ya habían visto a un buen número de pacientes. El doctor Carlos Martín, jefe de Medicina Interna, vio al primer enfermo el 1 de marzo del 2020. Era un chico joven que acababa de llegar de Milán y que presentaba síntomas compatibles. Llamó al 112 y, al realizarle una PCR, dio positivo en coronavirus. En aquel momento había muchas (por no decir todas) dudas sobre la enfermedad. De hecho, las autoridades sanitarias llamaron a Martín para valorar qué hacían con este joven pues no había protocolo, no sabían si tenían o no que ingresar a los pacientes infectados.

Era domingo y le pidieron si podía acudir al domicilio del joven a atenderlo. Martín cogió su EPI y emprendió camino hasta casa del paciente. «Llevaba el EPI en una bolsa por no ir con él por la calle porque entonces nadie estaba familiarizado con esto», recuerda. Y se lo puso en el descansillo de la vivienda, le daba reparo hacerlo en la calle. El paciente estaba bien, tenía una afección leve y decidieron que se aislara en su domicilio. «A partir de ese momento protocolizamos no ingresar a los pacientes leves», apunta. Aunque entonces tampoco sabían la que se les venía encima.

Tras ver a ese primer enfermo prepararon el ala corta de planta de Medicina Interna, con doce camas, por si había más. «Pensábamos que con eso iba a ser suficiente», reconoce casi entre risas. Pero en cuestión de una semana empezó la avalancha y necesitaron la segunda planta entera, la primera (Neumología, en aquel momento también atendida por Medicina Interna porque se infectaron casi todos los neumólogos), la octava, la tercera y Geriatría. Más el Nuestra Señora de la Montaña, donde se ocuparon otras dos plantas. El 10 de abril había entre los dos hospitales 225 pacientes, casi sin darse cuenta.

Muchos de esos hospitalizados a los que atendían eran sus propios compañeros: «vimos el virus de cerca, entre nosotros casi no se comentaba, pero todos pensábamos que podíamos acabar así. Lo que pasa es que casi no teníamos tiempo ni de pensar, fue una época de mucho trabajo, estábamos adrenalíticos», asegura el jefe de este servicio.

Desde que comenzó la pandemia en esta especialidad se han infectado nueve de los diez residentes y ocho de los 16 adjuntos. Él ha sido uno de los que se ha salvado. «Lo que pensé al principio es que íbamos a acabar infectándonos todos, por eso decidí no incorporar a más especialidades, para preservar a los especialistas por si nosotros enfermábamos, para que pudieran atender ellos a los pacientes», recuerda Carlos Martín. Solo incorporó a un residente de Alergología y a un oncólogo. Y, con los sentimientos a flor de piel, se emocionaba con los aplausos de las ocho. En mayo todo se normalizó.

Vuelta a empezar en agosto

Estuvieron tranquilos hasta agosto, cuando volvió el pico de ingresos, y desde entonces hasta finales de febrero no han parado, De hecho en esta segunda y tercera ola ha habido incluso más ingresos que en la primera, pero la sensación no ha sido comparable. «En esta ola estábamos preparados para lo sucedido y teníamos experiencia en la enfermedad, quizá somos más expertos en coronavirus que en cualquier otra», apunta. Está convencido de que habrá una cuarta ola, pero que será más leve por las vacunas, y que no hará falta el Nuestra Señora de la Montaña. Ahora están tranquilos. «Estamos un poco aburridos de coronavirus, llega un poco a hastiar un año viendo lo mismo, pero sentimos orgullo porque hemos respondido a una situación muy difícil», asiente.

Los recuerdos de Jaime Corral, jefe de Neumología, son completamente diferentes. Prácticamente la totalidad del equipo (9 de los 12 que lo forman) se infectaron la semana que se decretó el Estado de Alarma. La mayoría se contagió en las consultas, donde veían a pacientes con neumonías sin saber de qué se trataba, y entonces no se utilizaba protección. Él estuvo muy grave. «Recuerdo cómo me despedí de mis hijos, les pedí que cuidaran de su madre porque no sabía si iba a volver».

Sobrevivió y se incorporó de nuevo a su puesto en mayo, cuando además asumió la jefatura del servicio tras jubilarse el doctor Juan Fernando Masa. Cogió el testigo quizá en el momento más complicado, pero tenía dos bazas a su favor: «organizar un servicio en torno a una enfermedad que había pasado y había superado» y «el gran servicio de Neumología, que ha dado una respuesta como jamás se hubiese imaginado».

Reconoce que esta tercera ola ha sido dura por el gran número de pacientes, muchos jóvenes, lo que le llevó a pedir la ampliación de la UCRI (pasó de seis a 14 camas) y el contrato de dos adjuntos más, que reclama que se mantengan. Y asegura que, el haber sido testigo directo de la enfermedad, le ayudaba a ponerse en la piel de sus pacientes: «es terrible cuando lo has pasado tú porque sabes cómo evoluciona esto», reconoce. Ahora la plantilla está cansada pero fuerte a nivel emocional: «estamos preparados para las olas que vengan», apostilla.

El equipo de intensivos posa para este diario en la puerta de la unidad del San Pedro de Alcántara / Silvia Sánchez Fernández

Por su parte, la UCI ha vivido (y vive) la experiencia más oscura del coronavirus. Aquí llegan los pacientes críticos y solo el 50% se salva. Ellos sufrieron la primera muerte de covid en la región (justo ayer hizo un año) y han atendido desde marzo a 124 personas, el 60% en esta tercera ola. «La primera ola fue una monstruosidad. Ahora nos hemos enfrentado a más pacientes igual de graves pero ya sabíamos cómo tratarlos, lo que nos ha ayudado a mejorar los resultados», reconoce el jefe de UCI, Basilio Sánchez.

Ha sido testigo de numerosas despedidas: «los pacientes nos dictaban notas para su familia, hemos sido su soporte humano. Es una situación extraordinariamente difícil que nos costará olvidar», asegura Sánchez. Llevan doce meses y quieren que esto acabe, aunque tienen mecha para seguir luchando todo lo que quede.