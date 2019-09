Prisión por amenazar a quien contó que vendía drogas

El Juzgado de lo Penal Número 1 condena a un año y nueve meses de prisión al acusado de amenazar a la persona que delató que traficaba con drogas. Según recoge la sentencia la víctima era uno de los investigados en la causa y, en una de las declaraciones que prestó en el juzgado, inculpó al ahora acusado, lo que provocó que fuese citado también como investigado en esa causa penal. Así, con la intención de atemorizarle, le dirigió desde hasta tres teléfonos móviles varios mensajes en los que le decía «chivato», «los chivatos la pagan», «me la vais a pagar por doble», «tú vas a ser el próximo», «aunque me gaste el fondo del banco me la pagáis, os lo juro por mi padre que está muerto», «embustero», «esto te va a salir caro» o «te abro la cabeza». Sus mensajes llegaron a provocar una «importante sensación de desasosiego» en la persona que los recibía, según indica el fallo. El juzgado le condena ahora a un año y nueve meses de prisión por un delito contra la administración de justicia, a pagar una multa de 2.700 euros (quince meses de multa con una cuota diaria de 6 euros) y a indemnizar a la persona que amenazó con 1.500 euros. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Cáceres.