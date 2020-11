La prohibición de aparcar junto a los centros educativos solo será en horario escolar

La prohibición de aparcar en los estacionamientos más próximos a los centros educativos solo se limitará a las horas de actividad escolar. Así lo ha anunciado esta mañana el concejal de Fomento, Andrés Licerán, quien ha explicado a este diario que el acuerdo ya se tomó la pasada semana y que se han encargado las señales que informará in situ de los horarios. En concreto, se prohibirá el aparcamiento de 7.45 a 15.15, coincidiendo con la franja en la que los colegios e institutos se encuentran operativos. Fuera de ese periodo, y durante los fines de semana, será posible hacer uso de los estacionamientos aunque estén señalizados con líneas amarillas. Las placas que instalará el ayuntamiento informarán de ello a los conductores.

Estas plazas se acotaron hace un mes para garantizar la distancia social en la entrada y salida de los centros docentes (una treintena en Cáceres), donde se producen desde el inicio del curso arriesgadas aglomeraciones de padres y alumnos. Por ello, el ayuntamiento estableció marcas viales que eliminan los aparcamientos anexos a los accesos, ahora más amplios. No obstante, colectivos vecinales y Ampas han trasladado al consistorio la conveniencia de que las plazas se mantengan libres solo en horario escolar, pudiendo ser utilizadas después, y el concejal de Fomento así lo ha acordado. Las nuevas señales lo regularán para todo el curso.

No obstante, Andrés Licerán, también responsable del área de Seguridad, hace un llamamiento a las personas que acompañan a los niños a los centros “para que sigan las recomendaciones que ya hicimos tanto en la entrada como en la salida, cumpliendo con todas las medidas sanitarias”. “Es importante que los padres, madres y familiares continúen manteniendo la distancia social, no permanezcan en el entorno de los centros formando corrillos y eviten las horas punta en las entradas y salidas para no generar aglomeraciones”, subraya.

El concejal agrega que la cuestión de los estacionamientos junto a los colegios es general, no puntual, en alusión a las quejas que emitió ayer la Asociación de Vecinos Llopis Ivorra-Espíritu Santo. Se trata de una zona sin garajes en las viviendas, que pidió flexibilidad en los horarios de estas plazas, tal y como se va a hacer, “y como teníamos ya decidido” apunta Licerán. Respecto a la petición de esta barriada de que se habilite un parking en superficie en el descampado junto al IES García Téllez, el concejal explica que ese terreno “tiene siete propietarios, entre ellos varios particulares y entidades financieras. El ayuntamiento solo es titular de una parte”, matiza.