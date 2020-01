El promotor presenta el plan de ejecución del parque comercial del Nuevo Cáceres

El Diario Oficial de Extremadura abría ayer el plazo de dos meses para que el promotor del parque comercial-empresarial de Nuevo Cáceres presentase el programa de ejecución en el ayuntamiento, un documento que ordena la actuación en el terreno y que es el paso previo para la urbanización del suelo. Ese programa ya está presentado, según se aseguró ayer por la tarde desde la empresa promotora de un parque que contará «con cuatro naves con sus aparcamientos» para empresas de los sectores de «alimentación y textil», añadieron las fuentes citadas. El promotor es Sovcom Invest. Ayer no se detallaron nombres de operadores comerciales.

Se está aún en una fase muy inicial. El promotor presentó el pasado año la consulta de viabilidad en el ayuntamiento que el pleno de la corporación local aprobó en su sesión ordinaria de octubre. Ahora se tiene que analizar el programa de ejecución y aprobarse por la corporación local. El programa debe contener una propuesta técnica con la ordenación del suelo, un anteproyecto de urbanización, una estimación de los gastos de urbanización y un convenio urbanístico que garantice la ejecución.

Tener aprobado el programa de ejecución tampoco garantiza que se vaya a desarrollar el suelo comercial. El ferial lo tiene aprobado hace más de un año y aún no se ha empezado a urbanizar el terreno para usos terciarios. La parcela comercial de Nuevo Cáceres donde se quiere actuar tiene la ventaja de que está dentro de un suelo urbano con todos los servicios y conexiones y que tiene una superficie de dos hectáreas. No es la primera vez que se pretende intervenir en esta parcela, en la más grandes de las dos del Nuevo Cáceres -ver plano- que el plan de urbanismo destina a usos terciarios. Hace dos décadas se proyectó un centro comercial que no salió al no obtener la licencia comercial específica de la Junta, luego hubo otros intentos, pero sin éxito. Lo que se pretende ahora es acometer un proyecto parecido al que hay en el residencial Ronda en Mejostilla, con naves de empresas de distintos sectores.

Por otra parte, desde la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se informó a este diario la pasada semana de que no tienen constancia de que se haya vendido la parcela para usos comerciales y recreativos que el ‘banco malo’ tiene en el antiguo matadero, junto a Carrefour.