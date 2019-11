Pronorba mantiene el pulso en el parque de medianas empresas

Pronorba ha solicitado al gobierno local que revoque su acuerdo de requerir a esta empresa que anule su contrato de comercialización de terrenos que forman parte del parque de medianas empresas proyectado junto al hipermercado de Carrefour. Pronorba insiste en que tiene la propiedad del terreno, que el ayuntamiento asegura que es suyo al entender que la promotora lo que tiene es un derecho minero y no de propiedad del suelo.

Según la información del registro del ayuntamiento, la empresa da dos argumentos para defender sus reclamaciones. El primero es que no tiene un derecho minero, sino de propiedad del suelo. Apoya su afirmación en que en el registro de derechos mineros no consta ninguna inscripción a favor de esta empresa, mientras que sí aparece Ercros como titular de este derecho en la propiedad de Pronorba, que por otra parte cuenta con certificados de dos registros de la propiedad que le atribuyen la titularidad de la finca, la número 1.317, y en los que se afirma que «evidentemente» se trata de terrenos. El ayuntamiento se atribuye la titularidad de la misma finca, segun el informe que se llevó a la junta local de gobierno del pasado 18 de octubre.

El segundo razonamiento que da Pronorba es una sentencia de la audiencia, que ratifica una resolución anterior del juzgado, que da la razón a Carrefour en su litigio con el ayuntamiento por la propiedad de terrenos que lindan con el parque de medianas. En la resolución judicial se concluye que la documentación que aporta el ayuntamiento no prueba que sea el titular, motivo por el que no se acepta su recurso y se mantiene la propiedad a favor de Carrefour.

La finca objeto de la sentencia es la misma con la que el ayuntamiento se atribuye la propiedad de suelo en el parque de medianas, según recuerda Pronorba en su petición de revocación del acuerdo de la junta de gobierno.

En su solicitud, la empresa pide que su petición de revocación se notifique personalmente a cada uno de los miembros de la junta local y a los técnicos que han intervenido en el expediente a efectos de la directa solicitud de responsabilidad por las decisiones tomadas o por las que se puedan adoptar.