La propuesta de ordenación que continúa pendiente de Carrefour

Bogaris ya presentó una primera propuesta de ordenación de los terrenos del parque comercial en el primer programa de ejecución que entregó en el ayuntamiento en septiembre de 2017 --en el plano--. La nueva zona comercial tiene una edificabilidad de 20.000 metros cuadrados que se reparten en las naves para medianas o grandes superficies que se podrán instalar. Su ordenación definitiva dependerá de la entrada o no de Carrefour que tiene un derecho de tanteo y retracto sobre la propiedad de Fernando Jiménez en el caso de que vendiera a un tercero --en esta operación sería a Bogaris--. «Si Carrefour ejercita ese derecho será un propietario más y tendrá su parte», explicó Enrique Porta. «Cuando llegue el momento, Carrefour decidirá. Esperaremos al momento legal en el que pueden ejercer ese derecho», añadió. No obstante, precisó que el desarrollo del parque empresarial «no depende del sí o del no de Carrefour» al derecho de tanteo, ya que en caso de ejercitarlo se incorporaría al nuevo espacio comercial con los metros cuadrados edificables que le toquen.

«Con alguna particularidad, ahora mismo no vemos dificultad en ninguna cosa concreta» para que se apruebe el programa de ejecución, añadió el director de Expansión de Bogaris, que comentó que los accesos a la nueva zona comercial «ya están aprobados». Porta confió en que antes del verano «haya mucha más luz en el procedimiento» administrativo que se está siguiendo desde hace casi dos años, ya que a partir de ese momento «se podrá terminar de afianzar a los clientes que se instalarán en el parque».

J. L. BERMEJO