Protestas en el San Pedro de Alcántara porque no se activa el aire acondicionado

El calor ha llegado de golpe. Esta semana la capital cacereña está soportando temperaturas que rozan los 35 grados, en la calle se sufre, pero también en algunos organismos públicos como es el hospital. Usuarios del San Pedro de Alcántara se quejan por el calor que hace en su interior, donde aún no se ha activado el aire acondicionado. La situación afecta a todas las dependencias, aunque las quejas proceden de los enfermos que acuden a diario a recibir sesiones de quimioterapia. Deben permanecer horas en una sala en la que se concentran varios pacientes junto a los familiares. Lo mismo sucede en las plantas de hospitalización, en las habitaciones de los ingresados.

Ante esta situación solicitaron que se pusiera el aire acondicionado ya que, a pesar de las altas temperaturas, todavía no se ha activado. Es muy incómodo sobre todo para los pacientes, aunque su demanda no fue atendida. Pondrán una reclamación en el Defensor de Paciente, para exigir que no vuelva a suceder.

La razón de que aún no se haya puesto es que las máquinas de aire acondicionado no están preparadas para funcionar. Según confirma el propio Servicio Extremeño de Salud (SES) en estos momentos se está revisando la instalación para poder activarlo cuanto antes. «Se están realizando las tareas necesarias de mantenimiento para proceder al cambio de la calefacción al aire acondicionado, para lo cual hay que revisar toda la instalación y que esté disponible lo antes posible», señala el SES. Y pide disculpas: «En este sentido pedimos disculpas a todos los usuarios por las molestias causadas debido a este episodio inesperado de altas temperaturas».

Por el momento el calor tendrá que seguir soportándose en el hospital San Pedro de Alcántara, aunque por suerte las temperaturas darán un respiro a partir del sábado. No obstante, los usuarios reclaman que se ajuste la temperatura dependiendo de la climatología para que no vuelvan a darse situaciones como estas, ni durante el invierno ni en verano.