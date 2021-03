La provincia cacereña ya es la cuarta que más población pierde en un año

Ayuntamientos para pueblos de 200 habitantes que distan un par de kilómetros el uno del otro, pero ninguno de ellos con centro médico, carreteras africanas con tramos llenos de baches o sin asfaltar, luz precaria que se va con un chaparrón, agua “potable” que sale marrón o escasea en verano, falta de conexión estable a internet, la fibra es un lujo que ni me planteo, la comunicaciones con móviles solo existe en algunas zonas... pero tenemos alcaldes, concejales, cargos en chiringuitos comarcales, locales, supracomarcales que hacen su actividad en las mejores casas abandonadas del municipio donde se instalan, su labor la desconocemos, salvo los sueldos que cobran los amiguetes allí colocados. No existe un plan para el norte de Cáceres sencillamente por que Cáceres no existe para la junta de Extremadura, igual que Extremadura no existe para el gobierno central. Un gobierno de “progreso” como se califican los socialistas tras 40 años de poder absolutista debería servir para mejorar la vida de estas personas, pero no, nuestro abandono es absoluto. Lo único bueno aunque la paguemos con nuestros impuestos es que aquí no se ve teleextremadura, vemos la de Castilla-León, hasta ese punto llega el olvido de Cáceres y del norte de Cáceres.