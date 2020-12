El proyecto de la ronda sur atrae a una veintena de consultoras de ingenieros

Una veintena de consultoras y asesorías se han presentado al concurso convocado por la Junta de Extremadura para la redacción del proyecto de la ronda sur, la vía urbana de 3,1 kilómetros que comunicará la carretera de Miajadas con la de Badajoz. El estudio informativo se redactó hace una década, junto al de la ronda este. De momento solo hay presupuesto para el proyecto (500.000 euros en el presupuesto de la Junta para 2021, la misma cantidad que hay en las cuentas autonómicas de este año). La única partida para obra, de 5,4 millones de euros para 2021, es para la finalización de la ronda este.

Este concurso de proyecto no se resolverá hasta el primer trimestre de 2021, salvo reclamaciones a la comisión jurídica de Extremadura, que podría alargar la decisión como ocurrió con el proyecto de la ronda este. La primera de las mesas de contratación relacionada con esta licitación se celebró el pasado 23 para conocer la documentación administrativa de las empresas. Solo dos de las diecinueve no contaba con toda la documentación necesaria. Esta ronda quitará tráfico a las avenidas de Juan Pablo II y Cervantes cuando se construya. La redacción del proyecto sale con un precio de licitación de 288.000 euros y el plazo de ejecución es de nueve meses. Esta vía, a diferencia de la este, no presenta grandes dificultades, solo el paso superior de la vía del tren a la altura del poblado minero y el acceso a La Cañada.

El consejo de gobierno de la Junta aprobó recientemente el penúltimo de los dos modificados que quedan pendientes en la ronda este y cuyo importe total ascenderá a 1,5 millones. Este cambio en el proyecto es para la protección de las dos grutas que aparecieron en la conexión de la ronda con la carretera de Miajadas, que es de donde tendrá que partir la ejecución de la ronda sur. La previsión de la Consejería de Movilidad es que las obras de la ronda este estén finalizadas en marzo.

En el punto final de la ronda sur, la rotonda de conexión de la urbanización sierra de San Pedro con la carretera de Badajoz, se están acometiendo obras de mejora y ampliación de la misma. Según explicó el diputado socialista César Ramos en la presentación de las inversiones del presupuesto de 2021, se trata de trabajos puntuales para que no caduque la declaración de impacto ambiental de la autovía Cáceres-Badajoz.