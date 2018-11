PSOE y Cs dan aire al presupuesto del ayuntamiento para 2019

La concejala de Economía, María Guardiola, no ha ocultado esta mañana su sorpresa por la decisión de los grupos municipales del PSOE y de Ciudadanos de abstenerse en la votación del borrador de los presupuestos del ayuntamiento para 2019 en la comisión de Economía celebrada hoy. Esto no significa su aprobación, pero da aire al gobierno local (PP) para que en las próximas tres semanas intente alcanzar un acuerdo con PSOE o con Cs para facilitar que en el pleno de la corporación local sí se aprueben las cuentas de 2019 y no se tenga que ir a la prórroga de las de 2018.

La comisión es un órgano informativo, la decisión depende del pleno de la corporación local que se reunirá el próximo 20 de diciembre. Pero la posición de ayer de PSOE y Cs permite que el documento llegue al pleno con alguna posibilidad de que pueda aprobarse y con el dictamen a favor de la comisión (PP votó a favor, PSOE y Cs se abstuvieron y CACeresTú votó en contra).

Lo ocurrido esta mañana contrasta con lo que ha pasado hasta ahora, con los tres partidos de la oposición votando en contra de los presupuestos para 2019 de los organismos autónomos del ayuntamiento, cuentas que forman parte del presupuesto general.

"Nos alegra el cambio de actitud" de PSOE y Cs, ha afirmado esta mañana Guardiola, que ha añadido que el gobierno espera las propuestas que a partir de ahora puedan hacer estos dos partidos y ha añadido que "no habrá líneas rojas" en las demandas que se presenten para su incorporación en los presupuestos.

El portavoz del grupo municipal socialista, Luis Salaya, ha explicado que lo hecho por su grupo en la comisión de Economía ha sido no votar las cuentas, lo que hace que conste como abstención, y que es lo mismo que han hecho en anteriores ocasiones en las que el presupuesto ha pasado por la comisión. Salaya sí ha aclarado que pese a la posición de esta mañana, la postura de su grupo en el pleno será muy probablemente la de no apoyar las cuentas. "Nos vemos lejos de cualquier cosa que no sea votar en contra del presupuesto", ha dicho.

El concejal de Cs Antonio Ibarra, que esta mañana ha participado en la comisión, ha explicado que con el voto de su grupo en la comisión lo que se hace es trasladar al pleno el debate sobre la posición de Cs. Ibarra ha recordado esta mañana que todavía hay un listado de "propuestas incumplidas" por parte del gobierno de peticiones hechas por Cs en anteriores apoyos a las cuentas municipales.

El borrador de los presupuestos está equilibrado en gastos e ingresos por importe de 70,5 millones de euros. El capítulo de gastos de personal es de 23,8 millones y el de bienes corrientes y servicios asciende a 24,7. La mayor partida de ingresos son los 33,2 millones que se prevén recaudar de los impuestos directos, principalmente del IBI.